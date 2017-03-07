Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте

Глава ЦИК Элла Памфилова не согласна с председателем Госдумы Вячеславом Володиным насчет того, что президентские выборы в РФ в 2018 году нужно провести 18 марта.

Лучшим месяцем для проведения выборов считается апрель, рассказала «Известиям» глава Центризбиркома.

«С точки зрения проведения выборов для нас, чем позже, тем лучше. Март не самый удачный месяц с точки зрения проведения выборов. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре за сто дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две никак не помешают», — считает Памфилова.