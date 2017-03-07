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13:45 (мск), источник: Известия.Ру

Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте

Глава Центризбиркома не согласна с предложением Вячеслава Володина провести голосование в день присоединения Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Глава ЦИК Элла Памфилова не согласна с председателем Госдумы Вячеславом Володиным насчет того, что президентские выборы в РФ в 2018 году нужно провести 18 марта.

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Лучшим месяцем для проведения выборов считается апрель, рассказала «Известиям» глава Центризбиркома.

«С точки зрения проведения выборов для нас, чем позже, тем лучше. Март не самый удачный месяц с точки зрения проведения выборов. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре за сто дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две никак не помешают», — считает Памфилова.

По мнению главы Центризбиркома, проводить президентские выборы раньше марта так же нельзя, потому что теряется фаза активного избирательного цикла из-за перехода одного года в другой.

Лучше проводить день для голосования ближе к середине года

«Пока это все тема для обсуждения. Исходя из общения со многими представителями партий, экспертов, то, наверное, апрель идеальный месяц для проведения всех выборов и президентских, и парламентских. А лучше еще позже. Чем дальше от зимы, тем ближе к весне», — предположила Панфилова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения выборов президента России в 2018 году в воскресенье, 18 марта, после дня подписания указа «О признании Республики Крым» в 2014 году.

Комментарии
4
Геннадий Сакаш
Это сути не изменит. Голосуй, не голосуй, все равно получишь х..
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Союз Лото
Хорошо что не панфилова решает, а патриоты России. Дело Панфиловой бумажки считать и не приписывать голоса кучки либерастов....
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Виктор Гущин
Молодец Памфилова! Конечно в апреле! Когда же ещё! Лучше даты для президентских выборов, чем Первое Апреля и быть не может. С одной стороны символично, с другой, - обхохочешься...
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