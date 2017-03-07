Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Глава Центризбиркома не согласна с предложением Вячеслава Володина провести голосование в день присоединения Крыма.
Глава Центризбиркома не согласна с предложением Вячеслава Володина провести голосование в день присоединения Крыма.
Глава ЦИК Элла Памфилова не согласна с председателем Госдумы Вячеславом Володиным насчет того, что президентские выборы в РФ в 2018 году нужно провести 18 марта.
Лучшим месяцем для проведения выборов считается апрель, рассказала «Известиям» глава Центризбиркома.
«С точки зрения проведения выборов для нас, чем позже, тем лучше. Март не самый удачный месяц с точки зрения проведения выборов. Поскольку объявляются выборы
По мнению главы Центризбиркома, проводить президентские выборы раньше марта так же нельзя, потому что теряется фаза активного избирательного цикла
«Пока это все тема для обсуждения. Исходя из общения со многими представителями партий, экспертов, то, наверное, апрель идеальный месяц для проведения всех выборов и президентских, и парламентских. А лучше еще позже. Чем дальше от зимы, тем ближе к весне», — предположила Панфилова.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения выборов президента России в 2018 году в воскресенье, 18 марта, после дня подписания указа «О признании Республики Крым» в 2014 году.