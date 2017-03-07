Максим Решетников поздравил с 8 марта педагогов Гимназии № 17, в которой он учился

Глава Прикамья зашел в класс и посидел за партой в первом ряду, за которой получал знания, посетил учебные кабинеты и библиотеку. Также Максим Решетников оставил запись в Почетной книге выпускников гимназии, а директор учреждения вручила главе региона медаль, выпущенную к юбилею гимназии. Глава Прикамья подарил букеты цветов директору учреждения и ее женскому учительскому коллективу. В конце встречи Максим Решетников на праздничном концерте в актовом зале гимназии поздравил педагогов с Международным женским днем:



— Конечно же, главный ключ к успехам выпускников гимназии кроется в вашей работе, дорогие учителя, в вашем профессионализме, неравнодушии и самоотдаче. Помню, в самом начале 90-х наша гимназия самой первой в крае ввела предмет экономики. И лично для меня это стало судьбоносным — высшее образование и весь последующий профессиональный путь был связан с этой сферой деятельности. Вы помогаете детям находить себя в профессии, в жизни. Именно поэтому гимназия для нас, её выпускников, — не просто школа, а практически второй дом, где тебя всегда ждут, и куда всегда хочется вернуться. От всей души благодарю вас за теплый прием и поздравляю с наступающим праздником весны, любви и красоты — 8 марта! Желаю вам успехов в работе и жизни, талантливых и благодарных учеников, счастья, радости и весеннего настроения!



Затем состоялся показ концертных номеров, организованных учениками и педагогами гимназии.



Справка: Сегодня в Гимназии № 17 получают знания 925 учащихся. По результатам последних лет гимназия является лидером в крае по качеству образования. В учреждении организована широкая информатизация учебно-воспитательного процесса. На уроках используется мультимедийная аппаратура и интерактивные доски. Ноу-хау гимназии стали интегрированные курсы: экономика-математика-информатика, физика-информатика, английский язык-социология-информатика, развитие речи-ИЗО-труд и другие.