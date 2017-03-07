Владимир Путин подписал указ о помиловании жительницы Сочи Оксаны Севастиди
Гражданка России Оксана Севастиди была приговорена к 7 годам колонии по обвинению в государственной измене.
Гражданка России Оксана Севастиди была приговорена к 7 годам колонии по обвинению в государственной измене.
Ее осудили за то, что она отправила знакомому в Грузию СМС о передвижении военной техники в Сочи. Было это перед самой войной в Грузии.
23 декабря 2016 года во время
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте указа.