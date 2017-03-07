Владимир Путин подписал указ о помиловании жительницы Сочи Оксаны Севастиди

Ее осудили за то, что она отправила знакомому в Грузию СМС о передвижении военной техники в Сочи. Было это перед самой войной в Грузии.

23 декабря 2016 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что считает это жесткой мерой. 7 марта он подписал указ о помиловании, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте указа.