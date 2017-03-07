Глава государства поздравил казахстанок с 8 Марта

В ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, Глава государства поздравил всех женщин страны с праздником, передает корреспондент Zakon.kz.

«От всего сердца поздравляю вас с женским днем 8 Марта», — сказал Президент РК.