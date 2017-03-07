Глава государства поздравил казахстанок с 8 Марта
Нурсултан Назарбаев пожелал казахстанским женщинам здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия.
Нурсултан Назарбаев пожелал казахстанским женщинам здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия.
В ходе встречи в Акорде с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта, Глава государства поздравил всех женщин страны с праздником, передает корреспондент Zakon.kz.
«От всего сердца поздравляю вас с женским днем 8 Марта», — сказал Президент РК.
«Я поздравляю всех вас и в вашем лице всех казахстанских женщин и всю лучшую половину граждан нашей страны. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья, терпения и семейного благополучия», — добавил Н. Назарбаев.
Во встрече приняли участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, депутат Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, чемпионка Универсиады Алматы-2017 по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы из