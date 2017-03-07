Экс-глава Нацбанка Талмач освобожден из-под предварительного ареста

По его словам, решение об изменении меры пресечения принял суд столичного сектора Буюканы утром во вторник.

Представитель стороны защиты сообщил, что Талмач по-прежнему находится в больнице Скорой помощи.

Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением. Суд постановил поместить его под предварительный арест на 15 суток. На следующий вечер после задержания Талмача доставили в реанимационное отделение больницы Скорой помощи.