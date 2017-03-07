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12:31 (мск), источник: Sputnik.md

Экс-глава Нацбанка Талмач освобожден из-под предварительного ареста

Представитель стороны защиты бывшего главы Нацбанка Молдовы сообщил, что суд изменил меру пресечения для Леонида Талмача.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Экс-глава Национального банка Молдовы Леонид Талмач временно освобожден из-под предварительного ареста и помещен под судебный контроль. Информацию подтвердил Sputnik его адвокат Виталий Нагачевский.

По его словам, решение об изменении меры пресечения принял суд столичного сектора Буюканы утром во вторник.

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Представитель стороны защиты сообщил, что Талмач по-прежнему находится в больнице Скорой помощи.

Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением. Суд постановил поместить его под предварительный арест на 15 суток. На следующий вечер после задержания Талмача доставили в реанимационное отделение больницы Скорой помощи.

Леонида Талмача называют основателем и создателем финансовой системы Молдовы. Он был президентом Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга, а в 1991 году возглавил Нацбанк Молдовы, проработав в нем 18 лет, до 2009 года. По словам представителей Антикоррупционной прокуратуры, Талмачу грозит до 15 лет тюрьмы.

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