Леонид Талмач временно выпущен под судебный контроль

По словам Нагачевского, Леонид Талмач освобожден на 15-дневный срок, до 18 марта, после чего будет вынесено решение об его дальнейшем аресте.

Решение об его освобождении было принято «в том числе, из-за проблем со здоровьем» бывшего председателя НБМ, уточнил его адвокат.

Леонид Талмач был госпитализирован в субботу вечером в отделение реанимации одной из кишиневских больниц.

Леонид Талмач задержан в пятницу по делу о хищениях денежных средств со счетов Национального бюро автостраховщиков, совершенных в 2015 году. Ранее главный прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь заявил, что Леонид Талмач сотрудничает со следствием.