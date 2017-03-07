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12:29 (мск), источник: Noi.md

Леонид Талмач временно выпущен под судебный контроль

Бывший председатель Национального банка Молдовы Леонид Талмач, задержанный на днях по подозрению в мошенничестве, временно выпущен под судебный контроль, заявил для «Radio Chișinău» его адвокат Виталий Нагачевский.

Источник: Noi.md

По словам Нагачевского, Леонид Талмач освобожден на 15-дневный срок, до 18 марта, после чего будет вынесено решение об его дальнейшем аресте.

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Решение об его освобождении было принято «в том числе, из-за проблем со здоровьем» бывшего председателя НБМ, уточнил его адвокат.

Леонид Талмач был госпитализирован в субботу вечером в отделение реанимации одной из кишиневских больниц.

Леонид Талмач задержан в пятницу по делу о хищениях денежных средств со счетов Национального бюро автостраховщиков, совершенных в 2015 году. Ранее главный прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь заявил, что Леонид Талмач сотрудничает со следствием.

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