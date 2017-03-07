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12:47 (мск), источник: Капитал

Украина и США обсудили реформу ГФС и изменения в Налоговый кодекс

Украина и США обсудили реформу Государственной фискальной службы и изменения в Налоговый кодекс.

Источник: Капитал

Украина и США обсудили реформу Государственной фискальной службы и изменения в Налоговый кодекс. Об этом сообщила пресс-служба Минфина по итогам переговоров министра финансов Александра Данилюка с главой налоговой службы США Джоном Коскиненом, передает УНН.

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«Приоритет — реформа ГФС. Во время рабочего визита в Вашингтон министр финансов Александр Данилюк встретился с главой налоговой службы США Джоном Коскиненом. Обсудили налоговую реформу в Украине, планы по реформированию Государственной фискальной службы и дальнейшие изменения в Налоговый кодекс», — говорится в сообщении.

Указано, что цель этих реформ состоит в том, чтобы улучшить бизнес-климат в Украине и сделать ее более привлекательной для инвесторов.

«Наши американские коллеги заинтересованы в успехе этой реформы и поддерживают трансформацию ГФС в сервисный орган», — отметил министр.

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