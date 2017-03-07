Украина и США обсудили реформу ГФС и изменения в Налоговый кодекс
Украина и США обсудили реформу Государственной фискальной службы и изменения в Налоговый кодекс.
Украина и США обсудили реформу Государственной фискальной службы и изменения в Налоговый кодекс.
Украина и США обсудили реформу Государственной фискальной службы и изменения в Налоговый кодекс. Об этом сообщила
«Приоритет — реформа ГФС. Во время рабочего визита в Вашингтон министр финансов Александр Данилюк встретился с главой налоговой службы США Джоном Коскиненом. Обсудили налоговую реформу в Украине, планы по реформированию Государственной фискальной службы и дальнейшие изменения в Налоговый кодекс», — говорится в сообщении.
Указано, что цель этих реформ состоит в том, чтобы улучшить
«Наши американские коллеги заинтересованы в успехе этой реформы и поддерживают трансформацию ГФС в сервисный орган», — отметил министр.