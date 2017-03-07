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12:45 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев рассказал историю про мать изобретателя

В Акорде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности.

Источник: Tengrinews

В Акорде прошла встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности страны «Көктем шауғы», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе нее Глава государства рассказал историю о матери.

«Говоря о детях, вспоминается один рассказ. Однажды маленький мальчик вернулся со школы с пакетом-письмом от своего учителя. Мать взяла письмо, распечатала конверт, прочитала и заплакала. Мальчик стал успокаивать: «Почему ты плачешь, мама?». «Здесь написали, что ты гений, и эта школа не может тебя дальше обучать. Ты должен учиться дома у родителей, ты это все освоил», — начал Нурсултан Назарбаев.

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«Прошло уже много лет, матери уже не было. Он, копаясь в старых бумагах, нашел этот школьный конверт. Там было написано: “Ваш сын — слаборазвитый и учиться в этой школе не может”. Этот человек был Томасом Эдисоном, лампочками которого вся планета до сих пор пользуется. Великий изобретатель. Вера матери — что сделала с человеком? Помните это!», — сказал Президент.

Во встрече с Президентом приняли участие: депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, ученый-микробиолог, водрузившая флаг Казахстана в Антарктиде Алия Ерназарова, чемпионка Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы Ирина Седова, президент Клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, поэтесса Толкын Кабылша, певица Мария Галицкая, генеральный менеджер управления людскими ресурсами ТОО «Тенгизшевройл» Шолпан Алтыбаева, главный врач районной больницы Карлыгаш Разиева, вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова, ведущая балерина театра «Астана-Балет» Милана Буканова, многодетная мать Оксана Мукашева, лауреат международных конкурсов по кобызу Акерке Тажибаева, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны Назиля Раззак, солистка ГАТОБ имени Абая Оксана Давыденко, старший специалист Центра парашютной подготовки Вооруженных Сил РК Римма Рамазанова, актриса Салтанат Бакаева и журналист Венера Мирланкызы.

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