Назарбаев рассказал историю про мать изобретателя
В Акорде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности.
В Акорде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности.
В Акорде прошла встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности страны «Көктем шауғы», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе нее Глава государства рассказал историю о матери.
«Говоря о детях, вспоминается один рассказ. Однажды маленький мальчик вернулся со школы с
«Прошло уже много лет, матери уже не было. Он, копаясь в старых бумагах, нашел этот школьный конверт. Там было написано: “Ваш сын — слаборазвитый и учиться в этой школе не может”. Этот человек был Томасом Эдисоном, лампочками которого вся планета до сих пор пользуется. Великий изобретатель. Вера матери — что сделала с человеком? Помните это!», — сказал Президент.
Во встрече с Президентом приняли участие: депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева,