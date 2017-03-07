Назарбаев рассказал историю про мать изобретателя

В Акорде прошла встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности страны «Көктем шауғы», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта, передает корреспондент Tengrinews.kz. В ходе нее Глава государства рассказал историю о матери.

«Говоря о детях, вспоминается один рассказ. Однажды маленький мальчик вернулся со школы с пакетом-письмом от своего учителя. Мать взяла письмо, распечатала конверт, прочитала и заплакала. Мальчик стал успокаивать: «Почему ты плачешь, мама?». «Здесь написали, что ты гений, и эта школа не может тебя дальше обучать. Ты должен учиться дома у родителей, ты это все освоил», — начал Нурсултан Назарбаев.