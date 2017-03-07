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12:54 (мск), источник: РБК - Украина

САП готовит апелляцию на решение суда о залоге Насирову

Специальная антикоррупционная прокуратура готовит апелляцию на решение суда о залоге отстраненному главе ГФС Роману Насирову. Об этом сообщает руководитель САП Назар Холодницкий в Facebook.

Источник: AP 2017

«В то же время сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение Соломенского районного суда города Киева, поскольку в части альтернативного пресечения — денежный залог — мы будем придерживаться наших начальных требований в 2 млрд. Грн. для того, чтобы размер залога обеспечил выполнение Романом Насиров своих процессуальных обязанностей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что суд поместил Насирова под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 100 млн гривен.

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