Путин подписал закон об электронной визе для Свободного порта Владивосток

Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо заполнить анкету на специальном сайте не позднее, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда.

В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, ее проставят на границе.

Как отмечалось ранее, после вступления закона в силу многим профильным ведомствам, работающим на границе и обеспечивающим взаимодействие с иностранными гражданами, необходимо внести соответствующие изменения в свои регламенты и ведомственные процедуры.

Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязи разработает алгоритм оперативной передачи информации с сайта на пункты пропуска и доработает соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учета (ГС Мир). Минтранс и погранслужба ФСБ должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.

В работе по внедрению нового порядка будут задействованы несколько федеральных министерств и ведомств, отвечающих за работу пунктов пропуска и миграционные вопросы.