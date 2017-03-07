Команда КВН «Раисы» получила поддержку губернатора Иркутской области
Коллектив возобновил свою деятельность спустя три года.
Коллектив возобновил свою деятельность спустя три года.
Иркутская команда КВН «Раисы» получила поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом заявил глава региона на встрече с участницами коллектива, который возобновил свою деятельность после трехлетнего перерыва. Возрожденная команда будет действовать в прежнем составе: это знакомые поклонникам участницы, руководство, авторы текстов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По словам художественного руководителя коллектива Михаила Зубкова, команде посоветовали вернуться авторы.
«Они сказали, что сезон 2017 года обещает стать интересным, но в нем будет много стандартных команд, к которым все уже привыкли, а такой как, “Раисы”, нет. У нас есть шанс не просто вернуться, а ворваться в сезон, потому что и жюри соскучилось, и президент Международного союза КВН Александр Масляков, и зрители. Мы хотим поблагодарить Вас, Сергей Георгиевич, и правительство Иркутской области за поддержку и возможность участвовать в играх», — сказал Михаил Зубков.
Напомним, в январе команда «Раисы» выступили в Сочи на 28-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017» и получила приглашение стать участницей Высшей Лиги. За «золото» в ней поборются 22 команды. Игра 1/8 финала, в которой будет принимать участие наша команда, состоится 17 марта в Театре российской армии в Москве. «Раисы» сыграют с командами «Сборная Грузии» (Тбилиси), «Радио Свобода» (Ярославль), «Мега» (Москва) и «Наполеон Динамит» (Тюменская область).
«Будем смотреть ваше выступление всей областью, будем болеть и переживать. Я думаю, что вы действительно ворвётесь в Высшую Лигу КВН. Правительство Иркутской области заинтересовано в развитии творческих коллективов разных направлений, поэтому было принято решение поддерживать команду для представления нашего региона на самом высоком уровне КВН», — сказал губернатор региона Сергей Левченко.
Также губернатор предложил команде выступить в концертах, которые состоятся в Москве в честь 80-летия Иркутской области. Участие в них будут принимать 350 артистов из нашего региона, в числе которых Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии и ансамбль «Степные напевы». Затем Сергей Левченко поздравил девушек с наступающим Международным женским днем и подарил им цветы.
Справка: Команда КВН «Раисы» была создана в 2010 году, успешно выступала в Высшей Лиге КВН, в 2012 году на музыкальном фестивале в Юрмале стала обладателем кубка «Малый КиВиН в Светлом». Команда имеет необычное для КВН амплуа — она выступает в образе девушек 40−50 годов 20-го века.