Иркутская команда КВН «Раисы» получила поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом заявил глава региона на встрече с участницами коллектива, который возобновил свою деятельность после трехлетнего перерыва. Возрожденная команда будет действовать в прежнем составе: это знакомые поклонникам участницы, руководство, авторы текстов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

По словам художественного руководителя коллектива Михаила Зубкова, команде посоветовали вернуться авторы.

«Они сказали, что сезон 2017 года обещает стать интересным, но в нем будет много стандартных команд, к которым все уже привыкли, а такой как, “Раисы”, нет. У нас есть шанс не просто вернуться, а ворваться в сезон, потому что и жюри соскучилось, и президент Международного союза КВН Александр Масляков, и зрители. Мы хотим поблагодарить Вас, Сергей Георгиевич, и правительство Иркутской области за поддержку и возможность участвовать в играх», — сказал Михаил Зубков.

Напомним, в январе команда «Раисы» выступили в Сочи на 28-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017» и получила приглашение стать участницей Высшей Лиги. За «золото» в ней поборются 22 команды. Игра 1/8 финала, в которой будет принимать участие наша команда, состоится 17 марта в Театре российской армии в Москве. «Раисы» сыграют с командами «Сборная Грузии» (Тбилиси), «Радио Свобода» (Ярославль), «Мега» (Москва) и «Наполеон Динамит» (Тюменская область).

«Будем смотреть ваше выступление всей областью, будем болеть и переживать. Я думаю, что вы действительно ворвётесь в Высшую Лигу КВН. Правительство Иркутской области заинтересовано в развитии творческих коллективов разных направлений, поэтому было принято решение поддерживать команду для представления нашего региона на самом высоком уровне КВН», — сказал губернатор региона Сергей Левченко.

Также губернатор предложил команде выступить в концертах, которые состоятся в Москве в честь 80-летия Иркутской области. Участие в них будут принимать 350 артистов из нашего региона, в числе которых Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии и ансамбль «Степные напевы». Затем Сергей Левченко поздравил девушек с наступающим Международным женским днем и подарил им цветы.

Справка: Команда КВН «Раисы» была создана в 2010 году, успешно выступала в Высшей Лиге КВН, в 2012 году на музыкальном фестивале в Юрмале стала обладателем кубка «Малый КиВиН в Светлом». Команда имеет необычное для КВН амплуа — она выступает в образе девушек 40−50 годов 20-го века.