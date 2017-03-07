Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«Штурмовой «колобок»: СМИ об уникальном оружии спецназа РФ
СМИ: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
13:37 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле обещали обдумать перенос выборов президента на день присоединения Крыма

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — В Кремле пока нет позиции относительно идеи о проведении президентских выборов в 2018 году в третье воскресенье марта, то есть в день присоединения Крыма.

Источник: AP 2017

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется на рассмотрение этого предложения, Песков сказал:

Скажем так, в обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится

Ранее в беседе с корреспондентом «Интерфакса» спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения выборов 18 марта 2018 года.

Читайте также
Володин предложил провести выборы президента в день присоединения Крыма

Тем самым спикер поддержал инициативу сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, которые внесли на рассмотрение в Госдуму ряд поправок, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента РФ на 18 марта.

В соответствии с ныне действующим законом «О выборах президента РФ» голосование проходит во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах президента.

В случае, если воскресенье, на которое назначаются президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или днем, который следует за нерабочим праздничным днем, либо если это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы главы государства назначаются на предшествующее воскресенье, то есть на неделю раньше.

Сенаторы в свою очередь предлагают отодвинуть выборы на неделю позже.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из закона о единой российской нации убрали слова о единой нации
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Поветкин на год выведен из рейтингов IBF из-за скандала Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговый правил
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь