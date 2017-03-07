В Кремле обещали обдумать перенос выборов президента на день присоединения Крыма

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется на рассмотрение этого предложения, Песков сказал:

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Скажем так, в обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится

Ранее в беседе с корреспондентом «Интерфакса» спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективной идею проведения выборов 18 марта 2018 года.

Тем самым спикер поддержал инициативу сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, которые внесли на рассмотрение в Госдуму ряд поправок, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента РФ на 18 марта.

В соответствии с ныне действующим законом «О выборах президента РФ» голосование проходит во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах президента.

В случае, если воскресенье, на которое назначаются президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или днем, который следует за нерабочим праздничным днем, либо если это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы главы государства назначаются на предшествующее воскресенье, то есть на неделю раньше.

Сенаторы в свою очередь предлагают отодвинуть выборы на неделю позже.