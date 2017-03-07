Глава Перми назначил Александра Козенкова своим советником

Глава города Дмитрий Самойлов назначил своим советником Александра Козенкова, который уже 7 марта приступил к работе, сообщает администрация Перми.



С марта по декабрь 2016 года Александр Козенков занимал пост руководителя администрации губернатора Пермского края. Также он работал советником генерального директора департамента по общим вопросам ОАО «Уралсвязьинформ» и председателем Первичной профсоюзной организации ОАО «Ростелеком — Урал».



