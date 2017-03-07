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13:59 (мск), источник: Новости Перми

Глава Перми назначил Александра Козенкова своим советником

Бывший заместитель руководителя администрации губернатора края приступил к своим обязанностям во вторник, 7 марта.

Глава города Дмитрий Самойлов назначил своим советником Александра Козенкова, который уже 7 марта приступил к работе, сообщает администрация Перми.

С марта по декабрь 2016 года Александр Козенков занимал пост руководителя администрации губернатора Пермского края. Также он работал советником генерального директора департамента по общим вопросам ОАО «Уралсвязьинформ» и председателем Первичной профсоюзной организации ОАО «Ростелеком — Урал».

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