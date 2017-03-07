Артеменко предложил Раде разрешить в Украине двойное гражданство

Внефракционный нардеп Андрей Артеменко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 6139 о внесении изменений в ЗУ «О гражданстве Украины» относительно двойного гражданства в Украине. Об этом говорится на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту закона перечислено большое количество преимуществ двойного гражданства, в частности такие:

возможность получить социальную безопасность, стабильную работу, образование, «а также чувство принадлежности к стране проживания, что помимо прочего дает и психологический комфорт, а значит, успешность и заработок»;

инструмент для увеличения шансов получения привлекательной работы как следствие достойного заработка;

дополнительные возможности для получения образования;

возможность обезопасить себя и свою семью от дефолтов, кризисов, политических войн;

«граждане двух или более государств имеют гораздо больше возможностей для налогового планирования (оптимизации), конфиденциальность при осуществлении банковских операций и планировании инвестиций»;

возможность свободно путешествовать.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировали законопроект о лишении депутатского мандата за двойное гражданство.

Отметим, ранее нардеп Артеменко признал, что у него есть канадский паспорт.