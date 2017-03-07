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13:34 (мск), источник: 112.ua

Артеменко предложил Раде разрешить в Украине двойное гражданство

Нардеп подал соответствующий законопроект, в котором перечислил большое количество преимуществ владения несколькими паспортами.

Источник: 112.ua

Внефракционный нардеп Андрей Артеменко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 6139 о внесении изменений в ЗУ «О гражданстве Украины» относительно двойного гражданства в Украине. Об этом говорится на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту закона перечислено большое количество преимуществ двойного гражданства, в частности такие:

  • возможность получить социальную безопасность, стабильную работу, образование, «а также чувство принадлежности к стране проживания, что помимо прочего дает и психологический комфорт, а значит, успешность и заработок»;
  • инструмент для увеличения шансов получения привлекательной работы как следствие достойного заработка;
  • дополнительные возможности для получения образования;
  • возможность обезопасить себя и свою семью от дефолтов, кризисов, политических войн;
  • «граждане двух или более государств имеют гораздо больше возможностей для налогового планирования (оптимизации), конфиденциальность при осуществлении банковских операций и планировании инвестиций»;
  • возможность свободно путешествовать.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировали законопроект о лишении депутатского мандата за двойное гражданство.

Отметим, ранее нардеп Артеменко признал, что у него есть канадский паспорт.

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