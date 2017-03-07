Артеменко предложил Раде разрешить в Украине двойное гражданство
Нардеп подал соответствующий законопроект, в котором перечислил большое количество преимуществ владения несколькими паспортами.
Нардеп подал соответствующий законопроект, в котором перечислил большое количество преимуществ владения несколькими паспортами.
Внефракционный нардеп Андрей Артеменко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 6139 о внесении изменений в ЗУ «О гражданстве Украины» относительно двойного гражданства в Украине. Об этом говорится на сайте парламента.
В пояснительной записке к проекту закона перечислено большое количество преимуществ двойного гражданства, в частности такие:
Как сообщалось, в Раде зарегистрировали законопроект о лишении депутатского мандата за двойное гражданство.
Отметим, ранее нардеп Артеменко признал, что у него есть канадский паспорт.