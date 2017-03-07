Песков: РФ последовательна в нефтегазовом споре с Минском

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Москва занимает последовательную позицию по газовому вопросу с Минском, на рабочем уровне доводит ее до белорусских коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в ЕАЭС — Кобяков

Беларусь и РФ уже больше года не могут согласовать условия поставки газа в республику, из-за разного подхода к вопросам ценообразования газовый долг Минска уже достиг 660 миллионов долларов. На фоне неплатежей Беларуси РФ сократила поставки нефти в республику.

«Что касается так называемого газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о газовом споре, который возник между Россией и Беларусью. Слова пресс-секретаря приводит РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Белоруссией.

«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — напомнил Песков.