Песков: РФ последовательна в нефтегазовом споре с Минском
В то же время Россия дорожит хорошими отношениями с Беларусью, это подтверждается объемом прямой и косвенной помощи белорусской экономике.
В то же время Россия дорожит хорошими отношениями с Беларусью, это подтверждается объемом прямой и косвенной помощи белорусской экономике.
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Москва занимает последовательную позицию по газовому вопросу с Минском, на рабочем уровне доводит ее до белорусских коллег, заявил
Беларусь и РФ уже больше года не могут согласовать условия поставки газа в республику,
«Что касается так называемого газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о газовом споре, который возник между Россией и Беларусью. Слова
Кроме того,
«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — напомнил Песков.