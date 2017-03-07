Губернатор вручил награды жительницам региона

Поздравления получили более 30-ти женщин, отличившихся в своей профессии — в сфере образования, медицины, сельского хозяйства и других отраслях. Вручая высокие награды, Виктор Толоконский отметил, что сегодня успех во многих сферах экономики определяет именно женский труд.





