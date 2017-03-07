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14:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Многодетным мамам вручили почётные знаки «За материнскую доблесть»

Всего за 9 лет эту награду в области получили почти тысяча женщин. Сегодня — еще 18. Вместе с медалью — денежный подарок и скидка в 50% на услуги ЖКХ. О секретах дружной семьи многодетных родителей спросили «Вести».

Источник: РИА "Новости"

Слышать такие слова от своих детей — уже награда. В юности многодетная мама и не мечтала о большой семье. Жизнь подарила большое счастье.

Наталья Глазычева, Многодетная мама (г. Тогучин): «Конечно, счастье. Сначала страшно. Бывает тяжело, устаешь, потом сядешь, успокоишься, подумаешь, это очень здорово».

В большом зале правительства сегодня семьи, в которых пятеро детей и больше. В чем секрет дружной многодетной семьи?

Сергей Колбеев, Многодетный отец (Карасукский район): «Принято сейчас на себя, на себя, сейчас порой доходит, что друг на друга даже времени не находят. Потому что главный — я, немножко по-другому нужно, нужно отдать, и когда все отдают, тогда всем достается друг от друга. Я отдал ей, она мне, мы детям, дети — нам».

Татьяна Целищева, Корреспондент: «Профессия мамы — не единственная для тех, кого сегодня наградили. Среди получивших медали есть и работники поликлиники, технического университета, сельского совета депутатов. У многих свое подсобное хозяйство. И как им это все удается? Однозначно, эти мамы заслуживают глубокого уважения и восхищения».

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