Адмирал Эссен и «Сообразительный» провели артиллерийские стрельбы

В общей сложности, моряки выполнили более 10 совместных боевых упражнений. В качестве мишеней использовались буксируемые и поплавковые щиты.

Практические стрельбы производилась из универсальных корабельных артиллерийских установок «А-190» и скорострельных артустановок «АК-630», стоящих на вооружении сторожевого корабля и корвета. Выполнение плановых учебно-боевых упражнений обеспечивали около десяти боевых кораблей, вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Балтийского флота.