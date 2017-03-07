Адмирал Эссен и «Сообразительный» провели артиллерийские стрельбы
Во время выхода в море экипажи сторожевого корабля «Адмирал Эссен» и корвета «Сообразительный» успешно провели артиллерийские стрельбы по морским целям.
Во время выхода в море экипажи сторожевого корабля «Адмирал Эссен» и корвета «Сообразительный» успешно провели артиллерийские стрельбы по морским целям.
В общей сложности, моряки выполнили более 10 совместных боевых упражнений. В качестве мишеней использовались буксируемые и поплавковые щиты.
Практические стрельбы производилась из универсальных корабельных артиллерийских установок «А-190» и скорострельных артустановок «АК-630», стоящих на вооружении сторожевого корабля и корвета. Выполнение плановых