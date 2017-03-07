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13:41 (мск), источник: Informburo.kz

В Министерстве энергетики половина женщин незамужние — Бозумбаев

Министр энергетики, поздравляя коллег с Международным женским днём, привёл статистику: из 220 сотрудниц министерства 106 не состоят в браке.

Источник: Informburo.kz

Глава Минэнерго Канат Бозумбаев поздравил сотрудниц ведомства с 8 Марта, пожелав им красоты, любви и понимания. Министр подчеркнул важную роль и активное участие женской половины в развитии энергетической отрасли Республики Казахстан.

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По данным ведомства, доля женщин, находящихся на руководящих должностях в Министерстве энергетики, составляет 42%. Доля женщин, работающих в целом в нефтегазовой отрасли, составляет около 18%. В атомной отрасли — 22%, из них 14 женщин находятся на руководящих должностях. В области электроэнергетики данный показатель равен 27,3%.

«В Министерстве энергетики РК, включая комитеты, работают 220 женщин и 196 мужчин. Докторов наук среди мужчин двое, среди женщин докторов наук, к сожалению, нет. При этом одна женщина — PHD, среди мужчин PHD нет. Кандидатов наук среди мужчин — 7, кандидатов наук — женщин — 4. Из 220 сотрудниц Министерства 114 — замужем, 106 — незамужних», — сообщили в ведомстве.

Из общества количества сотрудниц министерства энергетики 178 воспитывают детей, 65 сотрудниц ведомства занимаются спортом, 48 — творчеством.

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