Назарбаев дал советы, как понравиться женщинам

«(…) Если хочешь понравиться женщине, если она красивая, говори, что умная. Если она не очень выглядит, говори, что красивая. Если не то и не другое, говори: “Как ты похудела”. Правильно? Вот я их все время учу, не умеют обращаться», — под общий смех закончил реплику Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал советы о том, как понравиться женщинам, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Акорде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы», приуроченная к Международному женскому дню — 8 Марта.

На встрече Мария Галицкая исполнила под гитару две песни. Мария Галицкая — 29-летняя певица, лауреат международных и республиканских конкурсов. Она является автором и исполнителем песни «Брат», которая заняла первое место по запросам слушателей радиостанции Tengri-FM за 2016 год.

«Спасибо, Мария, успехов творческих, счастья. Когда заканчиваешь университет? Уже в этом году? Ты уже известная певица стала, проблем не будет, наверное, в столицу переедешь или в Алматы», — заметил Назарбаев.

Также Назарбаев отметил чемпионку Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анну Шевченко.

«Аня еще совсем молодая. Гонка с преследованиями — пять километров. Классический ход — 15 километров. Адильбек Рыскельдинович, можешь представить? Ты каждый день бегаешь по берегу без лыж», — сказал Президент, обращаясь с улыбкой к главе Администрации Джаксыбекову, и продолжил, уже произнося реплики в адрес спортсменки: «Молодец, успехов тебе».