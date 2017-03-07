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13:48 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев дал советы, как понравиться женщинам

В Акорде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы», приуроченная к Международному женскому дню — 8 Марта.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал советы о том, как понравиться женщинам, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Акорде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности Казахстана «Көктем шуағы», приуроченная к Международному женскому дню — 8 Марта.

Говоря о журналистке из Мангистауской области Венере Мирланкызы, Президент заметил: «Красавица какая».

«(…) Если хочешь понравиться женщине, если она красивая, говори, что умная. Если она не очень выглядит, говори, что красивая. Если не то и не другое, говори: “Как ты похудела”. Правильно? Вот я их все время учу, не умеют обращаться», — под общий смех закончил реплику Назарбаев.

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На встрече Мария Галицкая исполнила под гитару две песни. Мария Галицкая — 29-летняя певица, лауреат международных и республиканских конкурсов. Она является автором и исполнителем песни «Брат», которая заняла первое место по запросам слушателей радиостанции Tengri-FM за 2016 год.

«Спасибо, Мария, успехов творческих, счастья. Когда заканчиваешь университет? Уже в этом году? Ты уже известная певица стала, проблем не будет, наверное, в столицу переедешь или в Алматы», — заметил Назарбаев.

Также Назарбаев отметил чемпионку Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анну Шевченко.

«Аня еще совсем молодая. Гонка с преследованиями — пять километров. Классический ход — 15 километров. Адильбек Рыскельдинович, можешь представить? Ты каждый день бегаешь по берегу без лыж», — сказал Президент, обращаясь с улыбкой к главе Администрации Джаксыбекову, и продолжил, уже произнося реплики в адрес спортсменки: «Молодец, успехов тебе».

Во встрече с Президентом приняли участие: депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, ученый-микробиолог, водрузившая флаг Казахстана в Антарктиде Алия Ерназарова, чемпионка Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы Ирина Седова, президент Клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, поэтесса Толкын Кабылша, певица Мария Галицкая, генеральный менеджер управления людскими ресурсами ТОО «Тенгизшевройл» Шолпан Алтыбаева, главный врач районной больницы Карлыгаш Разиева, вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова, ведущая балерина театра «Астана-Балет» Милана Буканова, многодетная мать Оксана Мукашева, лауреат международных конкурсов по кобызу Акерке Тажибаева, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Назиля Раззак, солистка ГАТОБ имени Абая Оксана Давыденко, старший специалист Центра парашютной подготовки Вооруженных Сил РК Римма Рамазанова, актриса Салтанат Бакаева и журналист Венера Мирланкызы.

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Назарбаев дал советы, как понравиться женщинам
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