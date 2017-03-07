Путин утвердил ратификацию договора с Турцией о правовой помощи и выдаче преступников

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц для уголовного преследования. Закон был принят Госдумой 17 февраля и одобрен Советом Федерации 1 марта. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года. Согласно договору, стороны обязуются оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, а также выдавать друг другу лиц, находящихся на территории одной из стран, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стране за преступления, влекущие выдачу.

«Под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые по законодательству обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание», — говорится в сопроводительных документах.

«Это довольно нестандартная практика, когда двусторонний договор заключается со страной, в отношении которой у нас есть действующие многосторонние документы по этой теме», — отмечал ранее замминистра юстиции Максим Травников, пояснив, что имеет в виду европейские конвенции о выдаче и о правовой помощи по уголовным делам.

По его словам, наличие отдельного договора позволит правоохранительным органам России и Турции регламентировать сотрудничество в этой сфере более детально, чем предполагают многосторонние соглашения.

При этом Травников отметил, что, несмотря на мораторий на смертную казнь, действующий и в Турции, и в России, в договор включена специальная статья, которая позволяет не производить выдачу в случае, если к выдаваемому лицу может быть применена именно это мера наказания.

«Обращаю на это внимание с учетом того, что в Турции сейчас довольно активно идут дебаты о возможном восстановлении смертной казни», — подчеркнул он.

Турция пока не ратифицировала договор, но это, по словам Травникова, чисто технический момент. «Они (турецкая сторона — прим. ТАСС) не уведомляли нас ни о каких сложностях, поэтому мы ожидаем, что после завершения необходимых формальностей они также ратифицируют (договор — прим. ТАСС)», — сказал он.