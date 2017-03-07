Путин утвердил ратификацию договора с Турцией о правовой помощи и выдаче преступников
Турция пока не ратифицировала договор, но это, по словам замминистра юстиции Максима Травникова, чисто технический момент.
Турция пока не ратифицировала договор, но это, по словам замминистра юстиции Максима Травникова, чисто технический момент.
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц для уголовного преследования. Закон был принят Госдумой 17 февраля и одобрен Советом Федерации 1 марта. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года. Согласно договору, стороны обязуются оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, а также выдавать друг другу лиц, находящихся на территории одной из стран, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стране за преступления, влекущие выдачу.
«Под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые по законодательству обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание», — говорится в сопроводительных документах.
«Это довольно нестандартная практика, когда двусторонний договор заключается со страной, в отношении которой у нас есть действующие многосторонние документы по этой теме», — отмечал ранее замминистра юстиции Максим Травников, пояснив, что имеет в виду европейские конвенции о выдаче и о правовой помощи по уголовным делам.
По его словам, наличие отдельного договора позволит правоохранительным органам России и Турции регламентировать сотрудничество в этой сфере более детально, чем предполагают многосторонние соглашения.
При этом Травников отметил, что, несмотря на мораторий на смертную казнь, действующий и в Турции, и в России, в договор включена специальная статья, которая позволяет не производить выдачу в случае, если к выдаваемому лицу может быть применена именно это мера наказания.
«Обращаю на это внимание с учетом того, что в Турции сейчас довольно активно идут дебаты о возможном восстановлении смертной казни», — подчеркнул он.
Турция пока не ратифицировала договор, но это, по словам Травникова, чисто технический момент. «Они (турецкая сторона — прим. ТАСС) не уведомляли нас ни о каких сложностях, поэтому мы ожидаем, что после завершения необходимых формальностей они также ратифицируют (договор — прим. ТАСС)», — сказал он.