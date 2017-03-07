Алексей Дёмкин: Крупные инвестпроекты в городе будут

Как часто можно вносить изменения в генплан города? Каков механизм принятия важных градостроительных решений? Почему необходимо шире информировать жителей о планах строительства тех или иных объектов? На эти темы рассуждает председатель комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы Алексей Дёмкин.

— Алексей Николаевич, для начала расскажите, для чего нужен ваш комитет, какие у него цели и задачи?

— Есть основной градостроительный документ в городе — это Генеральный план Перми. К нему есть приложение — Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые описывают, что землепользователи и землевладельцы имеют право делать на той или иной земле. Существующие правила и нормы позволяют нам жить на одной территории и понимать, какие у неё перспективы развития.

Основные компетенции комитета — это, безусловно, создание условий для реализации генерального плана и контроль над этим процессом. Также мы участвуем в обсуждении предложений администрации, частных заявителей, акционерных обществ, являющихся землепользователями, в части внесения изменений в Правила землепользования и застройки, Генеральный план города Перми.

— Одни говорят, что нужно вносить изменения не только в ПЗЗ, но и в генеральный план, другие — что только в ПЗЗ. Вы какой точки зрения придерживаетесь?

— Эти два документа должны быть взаимосвязаны, но, поскольку генеральный план является документом стратегического планирования, невозможно в него ежемесячно вносить изменения. Мы с администрацией Перми на ряде круглых столов, на заседаниях комитетов договорились и в текстовую часть генерального плана внесли сроки, в течение которых допустимо внесение изменений, — не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Сроки вполне компромиссные и достаточные для того, чтобы в генеральном плане учитывать меняющиеся условия.

ПЗЗ — это более подверженный изменениям документ, потому что социально-экономическая жизнь города не стоит на месте. Для того чтобы соблюсти экономические интересы муниципального образования, иногда выгодно вносить те или иные изменения, чтобы потенциальные инвесторы либо существующие землепользователи могли развивать территорию. В результате наш город становится краше и богаче.

— Насколько удачно развивается проект развития застроенных территорий?

— Проект существует уже более пяти лет, и я считаю, что это одна из наиболее правильных форм развития городов, которым около 300 лет. Город имеет определённую типологию застройки, ветхость центральной части, и необходимо эту территорию перестраивать. Делать это только за счёт использования бюджетных средств, наверное, неправильно, тем более если есть частные инвесторы, готовые участвовать в этих проектах.

Как форма взаимодействия муниципальной власти и частных инвесторов действуют конкурсы на право заключения договоров о развитии застроенных территорий. В этом случае инвестор принимает на себя обязательство по сносу ветхого жилья и переселению граждан и по дальнейшей реализации на этом участке нового комфортного жилья по существующим стандартам градостроительства.

— Как обстоит дело со строительством мечети по адресу ул. Крылова, 36 в Перми? Было проведено не одно совещание на эту тему, жители высказывали свою точку зрения…

— Мы сразу принципиально приняли решение привлечь к обсуждению этой темы все заинтересованные стороны. Вопрос сложный, затрагивающий интересы разных групп жителей. И формат свободного обсуждения этой проблемы на думской площадке себя оправдал.

На сегодня есть ключевой результат: по указанному адресу строительство вестись не будет. Хотел бы подчеркнуть, что предконфликтной ситуации вообще могло не возникнуть, если бы люди изначально получили весь объём информации. Нужно в нормативно-правовых актах обязать администрацию более широко информировать горожан о планируемом строительстве в тех или иных районах Перми.

— По сути, комитеты думы берут на себя ответственность и рекомендуют проекты решений к принятию на «пленарке». Насколько работа комитета влияет на конечный результат?

— Во время докладов на заседаниях думы мы всегда озвучиваем результаты голосования на заседаниях комитета. Если вопрос был принят единогласно, то при оглашении комитетского решения на заседании Пермской городской думы наши коллеги принимают на веру, что вопрос тщательно проработан и не вызывает ни у кого сомнений. 11 членов комитета — это почти треть всей думы. А если мнения членов комитета относительно проекта решения разделились, то вопрос более детально и глубоко начинают рассматривать на пленарном заседании.

К тому же депутаты опираются на заключения экспертов управления экспертизы и аналитики, Контрольно-счётной палаты, задают вопросы представителям администрации Перми. На заседаниях присутствуют представители прокуратуры. Уверен, что, собрав такой широкий срез мнений, депутаты принимают наиболее взвешенное решение, уменьшается вероятность несоблюдения законодательства.

— Существует ли личная ответственность председателя комитета за те решения, которые принимаются?

— Безусловно. У нас в VI созыве есть ряд депутатов, которые не имеют большого опыта работы в рамках комитета, и совершенно естественно, что первое время они ориентируются на мнение председателя комитета. Я всегда готов проводить консультации и доносить до своих коллег те аспекты, которые они в силу разных причин не смогли уловить при обсуждении или знакомстве с документами.

Есть личная ответственность не только за принятие решений, но и за качество подготовки вопроса. Перед тем как проект решения попадает на заседание комитета, над документом работает целая группа людей — профессионалов, экспертов, он рассматривается председателем думы, на «нулевых» чтениях, первым заместителем председателя. Если есть общее понимание у всех сторон — администрации, депутатов, руководства Пермской городской думы, то только тогда он включается в повестку заседания комитета.

— Если при обсуждении на заседании комитета было принято решение отложить вопрос для доработки, что дальше происходит с проектом решения?

— У нас такое в практике встречается. Мы, например, переносили рассмотрение вопроса о 143-м решении думы, касающемся внесения изменений в ПЗЗ. Зачастую проекты решений переносятся на более поздний срок, например на следующее заседание комитета через месяц. Как правило, депутат от той территории, где принимались изменения в ПЗЗ, слышал одно мнение жителей, проживающих на смежной территории, а решение, подготовленное администрацией, было ориентировано иначе. Он пытается разобраться в вопросе: либо ему заявители изначально представили неверную «картинку», либо администрация без учёта мнения жителей пыталась «протолкнуть» своё видение ситуации. И только после досконального «разбора полётов» предлагается вынести документ на заседание комитета для формирования общей позиции депутатов и рекомендации для дальнейшего принятия думой.

— В комитетах существуют вопросы, которые депутаты держат на контроле. Для чего это необходимо, насколько это действенный инструмент?

— Мы инвестпроекты, реализуемые в Перми, стоимостью более 50 млн руб. держим на контроле. Это, например, строительство школ. Такое решение было принято думой предыдущего созыва. Мы проводим по этим проектам выездные заседания, чтобы они были введены в строй в необходимые сроки. Администрация города привлекает депутатов к обсуждению самих проектов, и есть возможность держать ситуацию на контроле в ходе всей их реализации.

— Какие наиболее значимые инвестиционные проекты могут быть реализованы в ближайшие пять лет?

— Крупные инвестпроекты будут, безусловно. В первую очередь это окончание реконструкции набережной. Это лицо нашего города, и нужно сделать всё для того, чтобы набережная была красивой, функциональной и стала местом притяжения горожан.

Из знаковых проектов — реконструкция улицы Строителей. Она позволит организовать въезд в центр города со стороны Красавинского моста. Поскольку у нас пока не появился третий мост через Каму, нам нужно дозагрузить Красавинский мост, что предусмотрено генеральным планом. Когда мы это сделаем, сможем рассчитывать на снижение количества пробок на Коммунальном мосту. Реконструкция также позволит при распределении потоков транспорта сделать так, чтобы не было пробок на Парковом при проезде в центр города.