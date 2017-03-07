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14:00 (мск), источник: Informburo.kz

Касым-Жомарт Токаев высказался о поправках в Конституцию

Новые поправки в Конституцию закрепляют демократическую, светскую, правовую и социальную основу казахстанской государственности, считает глава Сената.

Источник: Informburo.kz

Вопросы взаимодействия Казахстана и ООН обсудили председатель Сената Касым-Жомарт Токаев и помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча во время встречи в казахстанском Парламенте, сообщила пресс-служба ведомства. Говоря о конституционных реформах, Токаев высказал мнение, что новые поправки в Конституцию закрепляют демократическую, светскую, правовую и социальную основу казахстанской государственности. Реформа затрагивает не только вопросы перераспределения полномочий между ветвями власти, но и включает положение о незыблемости независимости РК и основополагающих принципов, заложенных Первым Президентом Казахстана, отметил руководитель верхней Палаты Парламента.

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Он также обратил внимание на то, что в Казахстане усилится статус и ответственность уполномоченного по правам человека, который теперь будет избираться и освобождаться от должности Сенатом по представлению Президента. Во время встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в контексте членства Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Председатель Сената отметил, что укрепление региональной безопасности и сотрудничества является одним из ключевых приоритетов, изложенных Президентом в январском обращении к Совету Безопасности. Казахстан, сказал Токаев, рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество со структурами ООН, в том числе с Региональным центром по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

6 марта на совместном заседании палат Парламента был принят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

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