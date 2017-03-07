Касым-Жомарт Токаев высказался о поправках в Конституцию
Новые поправки в Конституцию закрепляют демократическую, светскую, правовую и социальную основу казахстанской государственности, считает глава Сената.
Новые поправки в Конституцию закрепляют демократическую, светскую, правовую и социальную основу казахстанской государственности, считает глава Сената.
Вопросы взаимодействия Казахстана и ООН обсудили председатель Сената
Он также обратил внимание на то, что в Казахстане усилится статус и ответственность уполномоченного по правам человека, который теперь будет избираться и освобождаться от должности Сенатом по представлению Президента. Во время встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в контексте членства Казахстана в Совете Безопасности ООН.
Председатель Сената отметил, что укрепление региональной безопасности и сотрудничества является одним из ключевых приоритетов, изложенных Президентом в январском обращении к Совету Безопасности. Казахстан, сказал Токаев, рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество со структурами ООН, в том числе с Региональным центром по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
6 марта на совместном заседании палат Парламента был принят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».