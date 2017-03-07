Путин подписал закон об отсрочке наказания беременным

Закон «О внесении изменений в статью 82 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части совершенствования института отсрочки отбывания наказания» размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения в часть первую статьи 82 УК РФ дают суду возможность отсрочить отбывание наказания беременным женщинам и родителям до достижения их детьми 14 лет не только при исполнении приговора, но еще на стадии его вынесения.