Путин подписал закон об отсрочке наказания беременным
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий отсрочить наказание беременным женщинам и родителям детей до 14 лет на стадии вынесения приговора.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий отсрочить наказание беременным женщинам и родителям детей до 14 лет на стадии вынесения приговора.
Закон «О внесении изменений в статью 82 Уголовного кодекса РФ и
Изменения в часть первую статьи 82 УК РФ дают суду возможность отсрочить отбывание наказания беременным женщинам и родителям до достижения их детьми 14 лет не только при исполнении приговора, но еще на стадии его вынесения.