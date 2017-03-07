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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон об отсрочке наказания беременным

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий отсрочить наказание беременным женщинам и родителям детей до 14 лет на стадии вынесения приговора.

Закон «О внесении изменений в статью 82 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части совершенствования института отсрочки отбывания наказания» размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения в часть первую статьи 82 УК РФ дают суду возможность отсрочить отбывание наказания беременным женщинам и родителям до достижения их детьми 14 лет не только при исполнении приговора, но еще на стадии его вынесения.

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