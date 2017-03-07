Госдума поддержала в первом чтении запрет называть детей цифрами и аббревиатурами

Источник: РИА "Новости"

Законопроект, подготовленный сенатором Валентиной Петренко, нацелен на установление на законодательном уровне правового баланса между правом родителей и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы, говорится в сопроводительных документах.

Законопроектом предлагается установить, что имя ребенка дается по соглашению родителей и должно отвечать требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния. Под именем гражданина понимается средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности, говорится в законопроекте.

Действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку.

Органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. В ней также приводится статистика органов ЗАГС города Москвы, которая ведется с 1998 года. Среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Автор законопроекта также напоминает об истории мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), которая не разрешается вот уже на протяжении 10 лет. Маленький БОЧ (так его называют) до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов, говорится в проекте закона.