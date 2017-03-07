В Татарстане запустили первый в России спортивный портал за 5 млн рублей

— Портал создан для родителей, которые хотят записать своего ребенка в спортивную секцию. Они могут зайти на сайт и найти там все, что им необходимо, — отметил Леонов.

По словам министра, сайт пока работает в тестовом режиме. Отмечается, что на портале Sport.tatar.ru представлена информация о спортивных секциях, школах, которые работают на территории всей республики.

На текущий момент в портал внесено более 270 спортивных объектов. Это крытые ледовые дворцы, плавательные бассейны, спортивные залы, спортивные школы. В перспективе будут охвачены объекты по месту жительства — универсальные спортивные площадки и ледовые коробки.

Как отметил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, стоимость разработки проекта составила около 5 млн рублей.

— Была закупка, проведен соответствующий конкурс. Все расходы на информатизацию в Татарстане осуществляются через единого государственного заказчика, как и закупка всей техники, — добавил министр.