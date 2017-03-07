Насиров обжаловал свой арест с правом залога в 100 млн гривен
Насиров не намерен вносить залог.
Насиров не намерен вносить залог.
Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров обжаловал решение Соломенского районного суда Киева, который арестовал его и установил залог в размере 100 млн гривен. Об этом «Українським новинам» сказал один из его адвокатов Игорь Черезов.
«Уже обжаловали», — сказал он.
По его словам, жалоба подана в Апелляционный суд Киева.
Адвокат сообщил, что Насиров не намерен вносить залог и такой вопрос не стоит на данный момент.
Напомним, что Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения 100 млн гривен залога. Прокуроры настаивали на залоге в 2 млрд грн. Сейчас Насиров находится в камере Лукьяновского СИЗО.