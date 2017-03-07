Насиров обжаловал свой арест с правом залога в 100 млн гривен

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров обжаловал решение Соломенского районного суда Киева, который арестовал его и установил залог в размере 100 млн гривен. Об этом «Українським новинам» сказал один из его адвокатов Игорь Черезов.

САП готовит апелляцию на решение суда о залоге Насирову

«Уже обжаловали», — сказал он.

По его словам, жалоба подана в Апелляционный суд Киева.

Адвокат сообщил, что Насиров не намерен вносить залог и такой вопрос не стоит на данный момент.

Напомним, что Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения 100 млн гривен залога. Прокуроры настаивали на залоге в 2 млрд грн. Сейчас Насиров находится в камере Лукьяновского СИЗО.