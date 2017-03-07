Начальник муниципального казначейства уволен в Ростове

Заместитель главы городской администрации — начальник муниципального казначейства Андрей Максимов уволен в Ростове.

Как сообщается на сайте администрации донской столицы, сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев принял заявление об увольнении Андрея Максимова по собственному желанию.

По информации городских властей, Андрей Максимов возглавлял муниципальное казначейство Ростова с 1999 года.

На должность заместителя главы администрации города — начальника муниципального казначейства был назначен в 2012 году.