Начальник муниципального казначейства уволен в Ростове
Чиновник покинул пост по собственному желанию.
Чиновник покинул пост по собственному желанию.
Заместитель главы городской администрации — начальник муниципального казначейства Андрей Максимов уволен в Ростове.
Как сообщается на сайте администрации донской столицы,
По информации городских властей, Андрей Максимов возглавлял муниципальное казначейство Ростова с 1999 года.
На должность заместителя главы администрации города — начальника муниципального казначейства был назначен в 2012 году.