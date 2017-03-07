Гройсман: Если тяжело работать — все будет хорошо

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что у украинцев, которые тяжело работают, все будет хорошо. Об этом чиновник сказал в ходе ознакомления с работой швейной фабрики «Володарка» в Винницкой области, трансляция была доступна на странице премьера в Facebook.

«Будет работа и будет зарплата. Все будет хорошо, как бы не было тяжело. … Если тяжело работать — все будет хорошо, кто бы что не говорил», — сказал Гройсман.

Также премьер, говоря о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн, заявил, что это нужно было сделать еще 25 лет назад.

Гройсман поздравил сотрудниц фабрики с Международным женским днем, который будет 8 марта.