Гройсман: Если тяжело работать — все будет хорошо
Премьер, говоря о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн, заявил, что это нужно было сделать еще 25 лет назад.
Премьер, говоря о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн, заявил, что это нужно было сделать еще 25 лет назад.
«Будет работа и будет зарплата. Все будет хорошо, как бы не было тяжело. … Если тяжело работать — все будет хорошо, кто бы что не говорил», — сказал Гройсман.
Также премьер, говоря о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн, заявил, что это нужно было сделать еще 25 лет назад.
Гройсман поздравил сотрудниц фабрики с Международным женским днем, который будет 8 марта.