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16:09 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев поручил расширить дорожную карту мобилизации доходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил расширить «дорожную карту» по мобилизации доходов в региональный бюджет.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, расширенная дорожная карта будет подставлена к концу марта. Мобилизация дополнительных доходов в бюджет области позволит направить значительные средства на решение социально значимых вопросов и развитие региона.

«Нам необходимо откорректировать “дорожную карту” по мобилизации доходов в бюджет, чтобы получить еще больший бюджетный эффект, в том числе, за счет расширения круга налогоплательщиков, с которыми мы взаимодействуем. Глава региона делает акцент на том, чтобы мы учились работать индивидуально, с каждым налогоплательщиком, кто приносит доходы в региональную казну», — отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что российским регионам разрешат оставить в казне дополнительные доходы по налогу на прибыль.

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