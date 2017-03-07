Назаров возьмет не горящий Вечный огонь на баланс области
Губернатор Омской области заявил, что на памяти отцов и дедов экономить нельзя.
Губернатор Омской области заявил, что на памяти отцов и дедов экономить нельзя.
Губернатор Омской области Виктор Назаров оперативно отреагировал на новость, растиражированную в местной прессе.
Сообщалось, что Вечный огонь горит только 17 дней в году. На круглогодичное поддерживание пламени у департамента гордоского хозяйства Омска нет денег.
Между тем глава Омской области поручил разобраться, кто из городских властей отвечает за горение пламени.
Как отметила
Юлия Соколенко,
— Если мэр Омска Вячеслав Двораковский не решит вопрос в положительную сторону, то губернатор Виктор Назаров готов забрать Вечный огонь на баланс области.
А сам губернатор добавил.
— Вечный огонь — память наших отцов и дедов, и на этом экономить нельзя, — негодовал Назаров.
Напомним, инцидент стал достоянием общественности после того как подписчики паблика в соцсетях сняли не горящий Вечный огонь.