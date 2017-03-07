Назаров возьмет не горящий Вечный огонь на баланс области

Губернатор Омской области Виктор Назаров оперативно отреагировал на новость, растиражированную в местной прессе.

Сообщалось, что Вечный огонь горит только 17 дней в году. На круглогодичное поддерживание пламени у департамента гордоского хозяйства Омска нет денег.

Между тем глава Омской области поручил разобраться, кто из городских властей отвечает за горение пламени.

Как отметила пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко, Виктор Назаров настоял, чтобы мэр Омска Вячеслав Двораковский разобрался с этой проблемой.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области:

— Если мэр Омска Вячеслав Двораковский не решит вопрос в положительную сторону, то губернатор Виктор Назаров готов забрать Вечный огонь на баланс области.

А сам губернатор добавил.

— Вечный огонь — память наших отцов и дедов, и на этом экономить нельзя, — негодовал Назаров.

Напомним, инцидент стал достоянием общественности после того как подписчики паблика в соцсетях сняли не горящий Вечный огонь.