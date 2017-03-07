Андрей Бочаров: «Женщины — наша опора и поддержка»

Во встрече в Белом зале администрации региона приняли участие лидеры общественных и профсоюзных организаций, представительницы политики, науки, образования, здравоохранения.

Встреча началась поздравлением главы региона с 8 Марта. «В преддверии вашего праздника, дня красоты, любви, весны, мудрости, от лица мужчин Волгоградской области хочу поздравить всех вас. Женщины — наша опора и поддержка, а без этого нам было бы очень тяжело реализовывать задуманное».

Среди участниц встречи — сенатор Татьяна Лебедева; председатель Общественной палаты Волгоградской области и облсовпрофа Татьяна Гензе, заведующая детским садом № 8 города Котельниково, доверенное лицо Президента России Галина Усачева; председатель регионального отделения Российского Детского фонда, почетный гражданин Волгоградской области Раиса Скрынникова; уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Ольга Устинова и другие. Главной темой разговора стала реализация важных для региона инфраструктурных и социальных проектов и предложения по дальнейшему развитию области.

«В 2014 году мы вместе с вами формировали стратегию развития региона, определив поддержку материнства и детства приоритетным направлением. И сегодня многие проекты реализуются благодаря вашей мудрости, энергии и настойчивости. Уже сделаны серьезные шаги в решении ряда проблем», — подчеркнул Андрей Бочаров.