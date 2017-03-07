Прокуратура внесла протест Алиханову за постановление правительства, принятое при Цуканове

Данный документ устанавливает правила определения требования к товарам, приобретаемым органами госвласти. Об этом сообщается в письме надзорного органа, направленного в адрес регионального антикоррупционного центра «Транспэренси Интернешнл — Россия».

По результатам проверки нормативных актов было установлено, что действующие правила до сих не распространяются на деятельность государственных унитарных предприятий. Отдельные положения постановления не соответствуют новой редакции «Общероссийского классификатора по видам экономической деятельности», вступившей в силу первого января этого года.