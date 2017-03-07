Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:14 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура внесла протест Алиханову за постановление правительства, принятое при Цуканове

Прокуратура Калининградской области направила протест главе региона Антону Алиханову на постановление правительства, вступившее в силу 12.01.2016.

Источник: Новый Калининград

Данный документ устанавливает правила определения требования к товарам, приобретаемым органами госвласти. Об этом сообщается в письме надзорного органа, направленного в адрес регионального антикоррупционного центра «Транспэренси Интернешнл — Россия».

По результатам проверки нормативных актов было установлено, что действующие правила до сих не распространяются на деятельность государственных унитарных предприятий. Отдельные положения постановления не соответствуют новой редакции «Общероссийского классификатора по видам экономической деятельности», вступившей в силу первого января этого года.

Отметим, что в данный момент протест прокуратуры службами правительства Калининградской области получен и находится на их рассмотрении. На момент подготовки новости к публикации пресс-секретарь главы региона Валерия Родина для комментариев оказалась недоступна.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Андрей Чернышов: важно, чтобы в хосписе не чувствовалось больничной атмосферы
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь