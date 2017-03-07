С космодрома Куру успешно стартовала ракета с украинским двигателем, — Порошенко
Президент отметил, что это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.
Президент отметил, что это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.
Сегодня с космодрома Куру состоялся успешный пуск
«Маршевый двигатель РД-843 4-го ступени
Также Петр Порошенко отметил, что это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.
Ранее сообщалось, что с космодрома Куру во Французской Гвиане