С космодрома Куру успешно стартовала ракета с украинским двигателем, — Порошенко

Сегодня с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты-носителя легкого класса Vega. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

«Маршевый двигатель РД-843 4-го ступени ракеты-носителя разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовленный Государственным предприятием «ПО «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова», — написал президент.