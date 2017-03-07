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15:09 (мск), источник: 112.ua

С космодрома Куру успешно стартовала ракета с украинским двигателем, — Порошенко

Президент отметил, что это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.

Источник: 112.ua

Сегодня с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты-носителя легкого класса Vega. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

«Маршевый двигатель РД-843 4-го ступени ракеты-носителя разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовленный Государственным предприятием «ПО «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова», — написал президент.

Также Петр Порошенко отметил, что это уже девятый пуск в рамках программы Vega и первый в этом году.

Ранее сообщалось, что с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту космические аппараты Google.

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