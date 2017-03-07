Трудовые мигранты из Украины спасли экономику Польши — Bloomberg

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. После начала начала конфликта в Донбассе в Польшу устремились почти один миллион украинцев, чего было достаточно для того, чтобы насытить местный рынок труда, пишет Bloomberg.

Как отмечается, за насыщением рынка последовали установление рекордно низкого уровня безработицы и теперешнее ожидание экономического роста страны в 3%.

Беспрецедентное число трудовых мигрантов уже помогло сохранить рост заработной платы и стабилизировать экономику, которая в прошлом году пошатнулась, пишет агентство. Кроме того, по данным 30 опрошенных Bloomberg аналитиков, в свете этого польский Совет по денежно-кредитной политике в среду оставит без изменений процентную ставку на историческом минимуме в 1,5%.

«Приезд одного миллиона украинцев означает, что демография — это не судьба, — отмечает в своем докладе экономист Barclays Plc Томаш Виеладек. — Дефляционное давление на рынке труда, вероятно, будет способствовать снижению базовой инфляции в ИПЦ (индекс потребительских цен — Ред.) и, следовательно, позволит удержать пониженные процентные ставки на более длительный период».

Хотя в прошлом году число украинских работников в Польше уже превысило рекордные 1,3 млн. человек, почти половина работодателей обратилась за помощью к украинцам, поскольку среди местных жителей нет спроса на предложения, указали в опросе 300 компаний в январе.

Почти 40% фирм в сфере продаж и услуг полагаются на украинцев, свидетельствует исследование рекрутинговой и кадровой компании в Варшаве Work Service SA.

Ранее сообщалось, что министерство труда, семьи и социальной политики Польши предложило обновить закон «О содействии трудоустройству», и тем самым существенно изменить процедуру трудоустройства украинцев.