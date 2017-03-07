В Сирии погиб боец частной военной компании из России

В Сирии 20 февраля погиб россиянин Василий Юрлин, пишет группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT), ссылаясь на пост «родственницы или знакомой» в социальной сети «ВКонтакте», который был также опубликован в сообществе тольяттинской ветеранской организации.

CIT по фотографиям Юрлина делает вывод, что он служил в ВДВ. При этом свидетельств его военной службы в российской армии в последние годы группа не нашла. «Все это говорит о том, что Василий Юрлин, как и погибший 12 февраля Иван Слышкин, вероятно, был бойцом так называемой «ЧВК Вагнера», — заключает CIT. Минобороны, вероятно, не подтвердит гибель Юрлина, отмечают расследователи.



Обстоятельства гибели военного неизвестны. Похороны, по данным CIT, пройдут в среду, 8 марта, в Тольятти.



Племянница военного Карина Юрлина подтвердила РБК информацию о гибели в Сирии своего дяди. «Он контрактник, уехал служить в Сирию и погиб 20 февраля. Об этом сообщили родителям в конце прошлой недели», — сказала она. Также она подтвердила, что похороны состоятся 8 марта.