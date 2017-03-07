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15:08 (мск), источник: РБК

В Сирии погиб боец частной военной компании из России

В Сирии погиб российский военный из Тольятти Василий Юрлин, сообщает независимая группа расследователей CIT. Отец Юрлина подтвердил РБК его гибель.

В Сирии 20 февраля погиб россиянин Василий Юрлин, пишет группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT), ссылаясь на пост «родственницы или знакомой» в социальной сети «ВКонтакте», который был также опубликован в сообществе тольяттинской ветеранской организации.

CIT по фотографиям Юрлина делает вывод, что он служил в ВДВ. При этом свидетельств его военной службы в российской армии в последние годы группа не нашла. «Все это говорит о том, что Василий Юрлин, как и погибший 12 февраля Иван Слышкин, вероятно, был бойцом так называемой «ЧВК Вагнера», — заключает CIT. Минобороны, вероятно, не подтвердит гибель Юрлина, отмечают расследователи.

Обстоятельства гибели военного неизвестны. Похороны, по данным CIT, пройдут в среду, 8 марта, в Тольятти.

Племянница военного Карина Юрлина подтвердила РБК информацию о гибели в Сирии своего дяди. «Он контрактник, уехал служить в Сирию и погиб 20 февраля. Об этом сообщили родителям в конце прошлой недели», — сказала она. Также она подтвердила, что похороны состоятся 8 марта.

Также подтвердил РБК гибель Юрлина и его отец Сергей Юрлин

«В субботу [4 марта. — РБК] позвонил представитель какой-то. Сказал: «Теракт [в Сирии. — РБК]. Сын ваш погиб», — сообщил Юрлин. По его словам, изначально ему сообщили, что его сын погиб 20 февраля. «А сегодня привезли [тело. — РБК], там в бумаге написано, что 22 февраля погиб. Был взрыв — пять человек погибло. Васе досталось больше всех. Он был в эпицентре», — отметил Юрлин.

Отвечая на вопрос РБК, служил ли его сын в частной военной компании, Сергей Юрлин сказал: «Да, что-то типа такого»

Сергей Юрлин рассказал, что 22 января его сын отправился в Краснодар, а потом 15 февраля оттуда вылетел в Сирию. «16 февраля позвонил уже из Дамаска. Говорил, что все хорошо. Он первый раз отправился [в такую поездку]", — отметил Юрлин.

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