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16:42 (мск), источник: Om1.ru

Полежаев издал книгу о Воскресенском соборе, восстановлением которого занимался сам

В книге собраны редкие архивные фотоматериалы.

Источник: Om1.ru

Фонд «Духовное наследие» экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева выпустил книгу о Воскресенском соборе.

В издании собраны уникальные материалы и фотосвидетельства, рассказывающие о судьбе старейшего храма Омска. В частности, там молилисьцаревич Николай Александрович и ссыльный Федор Достоевский. Кроме того в Воскресенском соборе крещен художник Михаил Врубель.

Также сообщается, что в 2009 году на месте снесенного храма велись архелогические раскопки. И отмечается, что Воскресенский собор был воссстановлен в 2016 году всего за полгода.

Напомним, что на храм областные власти долго не могли собрать деньги, а когда нашли, оказалось, что на объект зашел недобросовестный подрядчик. Тогда Леониду Полежаеву поручили возглавить попечительский фонд храма, и собор был восстановлен в очень короткий срок. Глава «Духовного наследия» сам контролировал все работы.

На открытии 5 августа прошлого года, в дни празднования 300-летия Омска министр культуры России Владимир Мединский поражался скорости сибирских строителей. А бывший губернатор Леонид Полежаев не сдерживал слез.

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