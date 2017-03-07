Глава внутренней безопасности ГФС заявил об отставке

Начальник главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы (ГФС) Юрий Шеремет заявил о намерении срочно уволиться из ведомства для обеспечения объективности расследования в отношении главы службы Романа Насирова.

«…даю слово государственному обвинителю утром уволиться с должности руководителя внутренней безопасности ГФС Украины», — написал ночью во вторник Ю. Шеремет на своей странице в Facebook.

Начальник управления пояснил, что гособвинитель при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Р. Насирову назвал одним из доводов в пользу его ареста на время следствия знакомство с Ю. Шереметом еще со школы. По мнению обвинения, глава ГФС, находясь на свободе, сможет через начальника внутренней безопасности влиять на работников службы, что исключает объективность следствия, добавил Ю. Шеремет.

«Я исключительно за обеспечение объективности и установления истины по делу», — подчеркнул он.

Ранее, комментируя сообщения в СМИ о возможности расследования непосредственно его деятельности, Ю. Шеремет заявил, что готов к такому расследованию, чтобы предотвратить в будущем спекуляции по этому вопросу. В то же время он отметил, что его должность не относится к подследственности Национального антикоррупционного бюро, которое ведет дело против Р. Насирова. Как сообщалось, в ночь на вторник, 7 марта, Соломенский районный суд г. Киева избрал отстраненному от исполнения обязанностей главе ГФС Р. Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время САП просила суд назначить Р. Насирову залог в сумме 2 млрд грн. Детективы НАБУ вручили сообщение о подозрении Р. Насирову 2 марта. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).