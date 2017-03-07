Лукашенко поздравил матерей и вручил генеральские погоны

Лукашенко отметил, что нынешняя встреча символически объединила два всенародно любимых праздника — День защитников Отечества и Вооруженных Сил и День женщин.

«Сегодня в зал приглашены офицеры и те, ради кого они несут свою нелегкую службу, — наши прекрасные женщины, представительницы самых мирных и созидательных профессий на Земле», — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что хотя в обществе, как и в семье, у мужчин и женщин разные роли, но истинная гармония создается только их совместными усилиями. При этом президент отметил, что не случайно одним из критериев цивилизованности государства считается положение и роль женщин в обществе. В этом отношении Беларусь по праву находится в числе передовых. Сегодня женщины трудятся в различных отраслях экономики, вносите заметный вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры, науки, растет роль женщин и в системе государственного управления, политической жизни страны.

Зачем Беларуси население в 20 миллионов?

Слова особой признательности и глубокого уважения Лукашенко адресовал многодетным матерям. Глава государства подчеркнул, что именно матери несут основную нагрузку и труд по воспитанию детей.