Лукашенко поздравил матерей и вручил генеральские погоны

Лукашенко отметил, что нынешняя встреча символически объединила два всенародно любимых праздника — День защитников Отечества и Вооруженных Сил и День женщин.
«Сегодня в зал приглашены офицеры и те, ради кого они несут свою нелегкую службу, — наши прекрасные женщины, представительницы самых мирных и созидательных профессий на Земле», — сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что хотя в обществе, как и в семье, у мужчин и женщин разные роли, но истинная гармония создается только их совместными усилиями. При этом президент отметил, что не случайно одним из критериев цивилизованности государства считается положение и роль женщин в обществе. В этом отношении Беларусь по праву находится в числе передовых. Сегодня женщины трудятся в различных отраслях экономики, вносите заметный вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры, науки, растет роль женщин и в системе государственного управления, политической жизни страны.
Зачем Беларуси население в 20 миллионов?
Слова особой признательности и глубокого уважения Лукашенко адресовал многодетным матерям. Глава государства подчеркнул, что именно матери несут основную нагрузку и труд по воспитанию детей.
Вы просто молодцы, вы выполняете главную свою миссию. И это цель всей моей политики — в Беларуси должно быть не менее 20 миллионов человек. Вот тогда мы будем мощны как никогда, и никто в нашу сторону косо смотреть не будет.
Президент поблагодарил женщин не только за их трудовые заслуги, но и за то, что при всех сложностях жизни «они остаются воплощением сердечности и милосердия, понимания и чуткости, энергии и силы характера».
«Сохраняйте в себе этот свет, озаряющий ваши семьи, родных, близких, коллег. Ведь современному обществу так нужны мудрость, доброта, согласие, которые вы несете, и мир», — пожелал глава государства. Ордена Матери за рождение и воспитание пяти и более детей Лукашенко вручил 21 многодетной матери.
Генерал — особый человек
На торжественном мероприятии также присутствовали военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Президент отметил, что это не случайно, «ведь только под мирным небом можно строить счастливую жизнь, воспитывать детей, реализовывать свои таланты и способности».
Лукашенко отметил, что сегодня многие страны, в том числе и ближайшие соседи, идут по пути наращивания военной силы.
«Происходящие процессы напоминают очередной виток гонки вооружений периода «холодной войны», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что Беларусь — миролюбивое государство, которое проводит взвешенную многовекторную политику и не желает быть втянутыми в противостояние различных блоков и держав.
«Но и оставаться беспечными в такое время непозволительно. Поэтому мы, никому не угрожая и никого не провоцируя, обеспечиваем безопасность своей страны», — сказал президент.
Лукашенко заявил, что вручает сегодня генеральские погоны тем, «кто держит в надежных руках щит Отечества».
«У нас не много генералов. Но я и не планирую увеличивать генеральский корпус, чтобы не принизить это звание. Генерал — это особый человек», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент отметил, что «самое почетное дело — это получить генеральские погоны в присутствии наших женщин».
Помимо вручения госнаград и генеральских погон, для приглашенных также были приготовлены еще два приятных сюрприза. Непосредственно до мероприятия для них провели экскурсию по Дворцу Независимости, а после состоялся торжественный прием, в котором принял участие и глава государства.