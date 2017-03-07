Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
15:14 (мск), источник: Noi.md

Усатый призвал оппозицию создать общий фронт

В результате объявленной Владимиром Плахотнюком инициативы об изменении избирательной системы, лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый призвал оппозиционные партии выработать общую стратегию по противодействию данным намерениям.

Источник: Noi.md

С этим призывом Ренато Усатый обратился к партиям «Действие и Солидарность», «Платформа Достоинство и Правда», к Партии социалистов.

Как заявил лидер «Нашей Партии», инициатива Плахотнюкa свидетельствует о том, что он намерен любыми способами удерживать власть, а его действия по изменению избирательной системы связаны с тем, что содержание нынешнего «парламентского большинства» для Плахотнюка оказалось слишком сложным и затратным, «все они не живут на зарплату», а получают прибавку в конвертах.

Читайте также
Додон реагирует на объявление Плахотнюка: Это вызов

По словам Усатого, в настоящий момент круг вокруг Плахотнюкa замкнулся: с одной стороны — это про-европейские партии, борющиеся с Плахотнюком — партии Маий Санду и Андрея Нэстасе, с другой стороны — левая Партия социалистов, которую Плахотнюк пока не трогает и не создаёт ей проблем. Кроме того, есть центристская партия, «которая жестоко била, бьёт и будет бить Плахонтюка, пока его не добьёт — Наша Партия».

«90% тех, кто собирается на ближайших парламентских выборах, они против Демпартии и против Владимира Плахотнюка. То есть общий рейтинг партии Санду, социалистов, Андрея Нэстасе, “Нашей Партии” составляет 90 процентов. Когда 90 процентов против, какие сказки там рассказывает Плахотнюк? Мы в состоянии объяснить нашим избирателям, что это очередное жульничество со стороны Плахотнюка», — добавил Усатый.

Лидер «Нашей Партии» подчеркнул, что все реальные оппозиционные партии должны объединиться и создать единый фронт, который сделает всё возможное, дабы защитить демократию в Молдове, «не допустить то, что предлагает сделать Плахотнюк, применяя бандитские методы».

В этом контексте, лидер «Нашей Партии» призвал президента Додона не промульгировать предложение Плахотнюка, «и не дать даже попытаться выжить этой инициативе».

«Ни в коем случае не утверждайте эту инициативу. Если вам будут угрожать импичментом, поверьте, приедут люди со всей страны».

Лидер «Нашей Партии» призвал все политические силы объединиться в рамках круглого стола, на котором должны присутствовать также представители гражданского общества. По его словам, в случае проведения протеста, необходимо принять одно общее решение. В заключение Усатый подчеркнул, что у оппозиции уже нет права на ошибку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь