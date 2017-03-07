Усатый призвал оппозицию создать общий фронт

Как заявил лидер «Нашей Партии», инициатива Плахотнюкa свидетельствует о том, что он намерен любыми способами удерживать власть, а его действия по изменению избирательной системы связаны с тем, что содержание нынешнего «парламентского большинства» для Плахотнюка оказалось слишком сложным и затратным, «все они не живут на зарплату», а получают прибавку в конвертах.

С этим призывом Ренато Усатый обратился к партиям «Действие и Солидарность», «Платформа Достоинство и Правда», к Партии социалистов.

По словам Усатого, в настоящий момент круг вокруг Плахотнюкa замкнулся: с одной стороны — это про-европейские партии, борющиеся с Плахотнюком — партии Маий Санду и Андрея Нэстасе, с другой стороны — левая Партия социалистов, которую Плахотнюк пока не трогает и не создаёт ей проблем. Кроме того, есть центристская партия, «которая жестоко била, бьёт и будет бить Плахонтюка, пока его не добьёт — Наша Партия».

«90% тех, кто собирается на ближайших парламентских выборах, они против Демпартии и против Владимира Плахотнюка. То есть общий рейтинг партии Санду, социалистов, Андрея Нэстасе, “Нашей Партии” составляет 90 процентов. Когда 90 процентов против, какие сказки там рассказывает Плахотнюк? Мы в состоянии объяснить нашим избирателям, что это очередное жульничество со стороны Плахотнюка», — добавил Усатый.

Лидер «Нашей Партии» подчеркнул, что все реальные оппозиционные партии должны объединиться и создать единый фронт, который сделает всё возможное, дабы защитить демократию в Молдове, «не допустить то, что предлагает сделать Плахотнюк, применяя бандитские методы».

В этом контексте, лидер «Нашей Партии» призвал президента Додона не промульгировать предложение Плахотнюка, «и не дать даже попытаться выжить этой инициативе».

«Ни в коем случае не утверждайте эту инициативу. Если вам будут угрожать импичментом, поверьте, приедут люди со всей страны».

Лидер «Нашей Партии» призвал все политические силы объединиться в рамках круглого стола, на котором должны присутствовать также представители гражданского общества. По его словам, в случае проведения протеста, необходимо принять одно общее решение. В заключение Усатый подчеркнул, что у оппозиции уже нет права на ошибку.