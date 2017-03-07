В Азербайджане ожидают визита Назарбаева в апреле
Президент РК планировал посетить Азербайджан 12 октября прошлого года, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.
Президент РК планировал посетить Азербайджан 12 октября прошлого года, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.
Азербайджан ожидает визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Мы ожидаем визит Нурсултана Абишевича в Баку в следующем месяце», — сказал Мамедъяров, отвечая на вопрос о перспективах
По его словам, «возможности отношений двух стран огромны». Глава МИД напомнил, что в сфере энергетике у Азербайджана и Казахстана действует ряд межправительственных соглашений.
Напомним, что Назарбаев планировал посетить Азербайджан 12 октября прошлого года, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.