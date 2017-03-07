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15:35 (мск), источник: Tengrinews

В Азербайджане ожидают визита Назарбаева в апреле

Президент РК планировал посетить Азербайджан 12 октября прошлого года, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.

Источник: Tengrinews

Азербайджан ожидает визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы ожидаем визит Нурсултана Абишевича в Баку в следующем месяце», — сказал Мамедъяров, отвечая на вопрос о перспективах казахстанско-азербайджанского сотрудничества во время выступления в Дипломатической академии России.

По его словам, «возможности отношений двух стран огромны». Глава МИД напомнил, что в сфере энергетике у Азербайджана и Казахстана действует ряд межправительственных соглашений.

Напомним, что Назарбаев планировал посетить Азербайджан 12 октября прошлого года, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.

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