В Азербайджане ожидают визита Назарбаева в апреле

Азербайджан ожидает визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы ожидаем визит Нурсултана Абишевича в Баку в следующем месяце», — сказал Мамедъяров, отвечая на вопрос о перспективах казахстанско-азербайджанского сотрудничества во время выступления в Дипломатической академии России.

По его словам, «возможности отношений двух стран огромны». Глава МИД напомнил, что в сфере энергетике у Азербайджана и Казахстана действует ряд межправительственных соглашений.

Напомним, что Назарбаев планировал посетить Азербайджан 12 октября прошлого года, но вынужден был отменить визит в связи с простудой.