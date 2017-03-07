Губернатор дал дорожникам месяц на завершение ямочного ремонта в Воронежской области

С приходом весны состояние дорог стало неудовлетворительным, отметил Алексей Гордеев на встрече с руководителем регионального департамента транспорта и автомобильных дорог Александром Дементьевым. По словам Дементьева, дорожные работы уже начались.

Губернатор добавил, что разбитые дороги «доставляют немало проблем водителям», поэтому дорожники должны проводить еженедельный мониторинг состояния асфальта и с учетом этого корректировать планы ямочного ремонта. Особое внимание стоит обратить на дороги вблизи гидротехнических сооружений, водопропускных труб, низководных и наплывных мостов. Алексей Гордеев поручил руководителю департамента в ближайшее время приступить к поискам подрядчика, чтобы начать ремонт дорог в области максимально рано.

Кроме того, глава региона поручил приступить к реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого правительство России направит на ремонт Воронежской области 1 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного, муниципального и регионального масштаба. Контекст.

Расходы на развитие транспортной инфраструктуры в 2017 году вырастут с 4,8 млрд до 7,1 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и на развитие улично-дорожной сети Воронежа. В Воронежской области отремонтируют 510 км автодорог с 2017 по 2018 годы. В план включили 263 км улично-дорожной сети Воронежа и 247 км региональных дорог в шести районах области.

Мэрия Воронежа на ремонт 53 объектов, городских магистралей и участков дорог, направит 1,29 млрд рублей. Работы пройдут с апреля по сентябрь 2017 года в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, Воронежская область получит из федерального бюджета более 156,1 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог к объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозпродукции.