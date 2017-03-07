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22:15 (мск), источник: Sputnik.md

Стали известны подробности изменения меры пресечения для Талмача

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач переведен под судебный контроль, так как он сотрудничает со следствием, заявил во вторник Sputnik глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Источник: Sputnik.md

Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением.

Суд постановил поместить его под предварительный арест на 15 суток.

На следующий вечер после задержания Талмача доставили в реанимационное отделение больницы Скорой помощи.

«Сторона защиты подала ходатайство в судебную инстанцию, исходя из двух причин. Первая — ухудшение состояние здоровья и нахождение Талмача в больнице. Впрочем, это не основной мотив. Второй, который считается главным, по мнению адвокатов, это то, что Талмач дал показания и сотрудничал со следствием», — сказал прокурор.

По его словам, решением районного суда Кишинева бывшего главу Нацбанка Молдовы перевели под судебный контроль.

«Данное решение инстанции не может быть обжаловано стороной обвинения», — сказал Морарь.

Он отметил, что «Талмач дал показания, и прокуроры проверяют его заявления, соответствуют ли они действительности и нет ли каких-либо расхождений».

Представитель стороны защиты Виталий Нагачевский ранее сообщил, что Талмач по-прежнему находится в больнице Скорой помощи.

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