Стали известны подробности изменения меры пресечения для Талмача

Бывший глава Нацбанка Молдовы Леонид Талмач задержан 3 марта сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением.

Суд постановил поместить его под предварительный арест на 15 суток.

На следующий вечер после задержания Талмача доставили в реанимационное отделение больницы Скорой помощи.

«Сторона защиты подала ходатайство в судебную инстанцию, исходя из двух причин. Первая — ухудшение состояние здоровья и нахождение Талмача в больнице. Впрочем, это не основной мотив. Второй, который считается главным, по мнению адвокатов, это то, что Талмач дал показания и сотрудничал со следствием», — сказал прокурор.

По его словам, решением районного суда Кишинева бывшего главу Нацбанка Молдовы перевели под судебный контроль.

«Данное решение инстанции не может быть обжаловано стороной обвинения», — сказал Морарь.

Он отметил, что «Талмач дал показания, и прокуроры проверяют его заявления, соответствуют ли они действительности и нет ли каких-либо расхождений».