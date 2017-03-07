Советник Порошенко предположил, когда закончится война на Донбассе
Советник президента Украины Юрий Бирюков предполагает, что война на Донбассе продлится еще
Советник президента Украины Юрий Бирюков предполагает, что война на Донбассе продлится еще
«Информацией я никакой не владею. По моим ощущениям, еще года
Бирюков отметил, что у Украины нет пока никаких военных вариантов решения. «А у них уже тоже никаких вариантов нет. Дойти до границ Донецкой, Луганской области? Харьковская народная республика? Ага! Сейчас! Там вообще уже без вариантов», — заявил советник Порошенко.
Также он поделился своими предположениями по поводу того, как Украина будет реинтегрировать неконтролируемые территории после победы.
«Для
Он убежден, что Украине будет тяжело восстановить инфраструктуру и все, что было разрушено. «А с точки зрения людей — я не думаю, что у нас
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем — уже и Крыма.