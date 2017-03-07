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16:23 (мск), источник: УНИАН

Советник Порошенко предположил, когда закончится война на Донбассе

Советник президента Украины Юрий Бирюков предполагает, что война на Донбассе продлится еще полтора-два года.

Источник: УНИАН

«Информацией я никакой не владею. По моим ощущениям, еще года полтора-два, наверное», — рассказал он в интервью Online.ua, отвечая на вопрос, надолго ли война на Донбассе.

Бирюков отметил, что у Украины нет пока никаких военных вариантов решения. «А у них уже тоже никаких вариантов нет. Дойти до границ Донецкой, Луганской области? Харьковская народная республика? Ага! Сейчас! Там вообще уже без вариантов», — заявил советник Порошенко.

Также он поделился своими предположениями по поводу того, как Украина будет реинтегрировать неконтролируемые территории после победы.

«Для какой-то очень большой массы людей, им вообще не очень важно, какой флаг висит, какой гимн, какой герб, кто главный и так далее. Они живут своей какой-то там жизнью… Соответственно, кто-то сбежит. Кто-то там уйдет в подполье, и придется еще какое-то время его выколупывать», — отметил Бирюков.

Он убежден, что Украине будет тяжело восстановить инфраструктуру и все, что было разрушено. «А с точки зрения людей — я не думаю, что у нас какие-то там сверхпроблемы будут по их реинтеграции», — заявил советник главы государства.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем — уже и Крыма.

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