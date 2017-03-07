Куйвашев определил порядок проектной деятельности свердловских чиновников

Внедрение проектного управления должно вывести регион в тройку российских субъектов-лидеров по социальному и экономическому росту.

Губернатор подписал указ об организации проектной деятельности в правительстве и исполнительных органах власти, определяющий порядок разработки, согласования, утверждения и реализации приоритетных проектов. Указ предусматривает обязанности органов управления и должностных лиц, ответственных за реализацию проектов.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, указом главы области региона в структуру проектного управления вошли Совет при губернаторе по региональным приоритетным стратегическим проектам, областной проектный комитет, проектные комитеты по направлениям социально-экономической политики Свердловской области.

«В соответствии с поручениями губернатора, в первую очередь будут подготовлены паспорта по направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «ЖКХ и городская среда», «Ипотека и арендное жилье», — отметил заместитель руководителя администрации губернатора Евгений Гурарий, курирующий проектную деятельность в регионе.

Кроме того, был утвержден план организации проектной деятельности на 2017 год. В соответствии с ним, будут утверждены паспорта приоритетных проектов.