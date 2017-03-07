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17:03 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске задержан защитник Куропат Сергей Пальчевский

Сергей Пальчевский 24 февраля приковал себя наручниками к МАЗу, протестуя против строительства возле мемориального комплекса. Несколько часов он провел на земле возле автомобиля.

Источник: Ежедневник.by

Во вторник, 7 марта, в Минске был задержан защитник Куропат Сергей Пальчевский. Об этом в Facebook написал лидер организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич.

Пальчевского схватили в подъезде дома и увезли в Первомайский РУВД.

Сергей Пальчевский 24 февраля приковывал себя к грузовику наручниками, препятствуя строительству около Куропат.

Как сообщает «Еврорадио», тогда на место акции приехали милиционеры в штатском и спасатели. Однако сотрудникам МЧС не пришлось использовать специнструмент — активист и открыл наручники ключом. Пальчевский упал на землю, люди в штатском пытались его задержать и внести в микроавтобус. Однако другие защитники Куропат бросились его защищать. Произошла стычка. Тогда задержать его не удалось.

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