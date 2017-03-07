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17:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов выступил на коллегии Министерства здравоохранения Башкортостана

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. 7 марта в уфимском Конгресс-холле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения республики. В ходе заседания были подведены итоги работы медицинских учреждений в 2016 году и обозначены приоритетные задачи на ближайший период.

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6
фотографий

— В последнее время проблемы здравоохранения мы обсуждаем особенно часто. Для этого есть много причин, главная из которых, пожалуй, — сохраняющееся недовольство населения качеством медицинских услуг. Социологические опросы показывают, что состояние медицины остаётся для россиян в числе самых острых, жизненно важных вопросов, — сказал Рустэм Хамитов. — В своих обращениях люди жалуются на проблемы с записью на приём к врачу, в том числе через интернет, большие очереди в регистратуру и кабинеты, отсутствие нужных специалистов, недостаточную компетентность врачей, зачастую их формальное, безразличное отношение к пациентам. Люди устали от этого, растёт общее недовольство и недоверие к медицине.

Глава республики подчеркнул, что мнение людей об отрасли является определяющим и принципиально важным. И хотя в здравоохранении есть существенные достижения, Башкортостан по-прежнему отстаёт от передовых регионов Российской Федерации, в частности по показателям смертности в трудоспособном возрасте, младенческой смертности, общей заболеваемости населения, а также по обеспеченности врачами, больничными койками, нагрузке на специалистов, мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

В числе основных проблем отрасли Рустэм Хамитов назвал неудовлетворительную демографическую ситуацию, слабую работу по импортозамещению, организации закупок, реализации проектов государственно-частного партнёрства.

По словам Главы республики, основными задачами, стоящими перед министерством здравоохранения, являются развитие ведомственной медицины, совершенствование медицинского образования и его тесная интеграция с наукой, формирование научно-образовательных медицинских кластеров, внедрение геномных технологий, информатизация отрасли.

— Необходимо в целом менять приоритеты в развитии здравоохранения. В последние годы основные вложения здесь идут в больничный сектор. За кадром остаётся первичная медико-санитарная помощь и воспитание здорового образа жизни, — отметил Рустэм Хамитов. — Нужно направлять бюджетные ресурсы на снижение общей заболеваемости. Приоритетная строка финансирования должна, конечно же, принадлежать первичному звену. Надо повсеместно внедрять лечебную физкультуру, создавать «группы здоровья» для всех возрастов, заниматься этим.

Глава региона подчеркнул, что здравоохранению республики нужна другая динамика.

— Медицина не может быть консервативной сферой. Она должна не только идти в ногу с наукой, соответствовать новым требованиям, но и во многом работать на опережение. Задачи перед системой здравоохранения стоят сложные. Нужно ежедневной упорной работой целенаправленно их решать. Другого рецепта нет, — сказал Рустэм Хамитов. — Я никогда не смирюсь, что по показателям здравоохранения Башкортостан находится в хвосте списка регионов страны. Сколько буду работать, столько буду действовать жёстко в этой части, чтобы вытаскивать наше здравоохранение на передовые позиции. Есть системные проблемы, надо их решать. Есть частные проблемы, их надо решать незамедлительно и в целом двигать здравоохранение вперед.

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