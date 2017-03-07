Рустэм Хамитов выступил на коллегии Министерства здравоохранения Башкортостана
УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. 7 марта в уфимском
УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. 7 марта в уфимском
— В последнее время проблемы здравоохранения мы обсуждаем особенно часто. Для этого есть много причин, главная из которых, пожалуй, — сохраняющееся недовольство населения качеством медицинских услуг. Социологические опросы показывают, что состояние медицины остаётся для россиян в числе самых острых, жизненно важных вопросов, — сказал Рустэм Хамитов. — В своих обращениях люди жалуются на проблемы с записью на приём к врачу, в том числе через интернет, большие очереди в регистратуру и кабинеты, отсутствие нужных специалистов, недостаточную компетентность врачей, зачастую их формальное, безразличное отношение к пациентам. Люди устали от этого, растёт общее недовольство и недоверие к медицине.
Глава республики подчеркнул, что мнение людей об отрасли является определяющим и принципиально важным. И хотя в здравоохранении есть существенные достижения, Башкортостан
По словам Главы республики, основными задачами, стоящими перед министерством здравоохранения, являются развитие ведомственной медицины, совершенствование медицинского образования и его тесная интеграция с наукой, формирование
— Необходимо в целом менять приоритеты в развитии здравоохранения. В последние годы основные вложения здесь идут в больничный сектор. За кадром остаётся первичная
— Медицина не может быть консервативной сферой. Она должна не только идти в ногу с наукой, соответствовать новым требованиям, но и во многом работать на опережение. Задачи перед системой здравоохранения стоят сложные. Нужно ежедневной упорной работой целенаправленно их решать. Другого рецепта нет, — сказал Рустэм Хамитов. — Я никогда не смирюсь, что по показателям здравоохранения Башкортостан находится в хвосте списка регионов страны. Сколько буду работать, столько буду действовать жёстко в этой части, чтобы вытаскивать наше здравоохранение на передовые позиции. Есть системные проблемы, надо их решать. Есть частные проблемы, их надо решать незамедлительно и в целом двигать здравоохранение вперед.