Рустэм Хамитов выступил на коллегии Министерства здравоохранения Башкортостана

— В последнее время проблемы здравоохранения мы обсуждаем особенно часто. Для этого есть много причин, главная из которых, пожалуй, — сохраняющееся недовольство населения качеством медицинских услуг. Социологические опросы показывают, что состояние медицины остаётся для россиян в числе самых острых, жизненно важных вопросов, — сказал Рустэм Хамитов. — В своих обращениях люди жалуются на проблемы с записью на приём к врачу, в том числе через интернет, большие очереди в регистратуру и кабинеты, отсутствие нужных специалистов, недостаточную компетентность врачей, зачастую их формальное, безразличное отношение к пациентам. Люди устали от этого, растёт общее недовольство и недоверие к медицине.

Глава республики подчеркнул, что мнение людей об отрасли является определяющим и принципиально важным. И хотя в здравоохранении есть существенные достижения, Башкортостан по-прежнему отстаёт от передовых регионов Российской Федерации, в частности по показателям смертности в трудоспособном возрасте, младенческой смертности, общей заболеваемости населения, а также по обеспеченности врачами, больничными койками, нагрузке на специалистов, мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.