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16:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация утвердила перечень маршрутов общественного транспорта на время ЧМ-2018

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов автобусов-шаттлов и городского транспорта на время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации.

Согласно размещенной информации, в перечень маршрутов спортивных соревнований на время проведения ЧМ вошли восемь экспресс-маршрутов автобусов-шаттлов:

маршрут S1 (ул. Бурнаковская — ул. Карла Маркса);.

S2 (ул. Сергея Акимова — ул. Карла Маркса);.

S3 (ТРЦ «Фантастика» — пл. Свободы — ст.м. «Горьковская»);.

S4 (Дворец спорта Профсоюзов — ст.м. «Горьковская»);.

S5 (пл. Ленина — ул. Добролюбова);.

S6 (аэропорт — ст.м. «Парк Культуры»);.

S7 (ст.м. «Бурнаковская» — ул. Карла Маркса);.

S8 (автовокзал «Щербинки» — ст.м. «Пролетарская»).

Кроме того, в перечне прописаны 28 регулярных маршрутов муниципального наземного транспорта: 20 автобусных, семь троллейбусных и один трамвайный.

Ранее сообщалось, что транспортная стратегия ЧМ-2018 предполагает обеспечение средней скорости движения в Нижнем Новгороде не менее 30 км/ч.

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