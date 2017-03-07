Нижегородская администрация утвердила перечень маршрутов общественного транспорта на время ЧМ-2018
Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов
Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов
Согласно размещенной информации, в перечень маршрутов спортивных соревнований на время проведения ЧМ вошли восемь
маршрут S1 (ул. Бурнаковская — ул. Карла Маркса);.
S2 (ул. Сергея Акимова — ул. Карла Маркса);.
S3 (ТРЦ «Фантастика» — пл. Свободы — ст.м. «Горьковская»);.
S4 (Дворец спорта Профсоюзов — ст.м. «Горьковская»);.
S5 (пл. Ленина — ул. Добролюбова);.
S6 (аэропорт — ст.м. «Парк Культуры»);.
S7 (ст.м. «Бурнаковская» — ул. Карла Маркса);.
S8 (автовокзал «Щербинки» — ст.м. «Пролетарская»).
Кроме того, в перечне прописаны 28 регулярных маршрутов муниципального наземного транспорта: 20 автобусных, семь троллейбусных и один трамвайный.
Ранее сообщалось, что транспортная стратегия ЧМ-2018 предполагает обеспечение средней скорости движения в Нижнем Новгороде не менее 30 км/ч.