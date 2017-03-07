Мария Галицкая спела под гитару для Президента

Галицкая — лауреат международных и республиканских конкурсов исполнила специально для Главы государства песню Бекена Жамакаева «Махаббат вальсі».

При этом Нурсултан Назарбаев попросил ее спеть еще одну песню, на что Галицкая исполнила Юрия Визбора «Ты у меня одна».