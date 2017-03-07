Мария Галицкая спела под гитару для Президента

Галицкая — лауреат международных и республиканских конкурсов исполнила специально для Главы государства песню Бекена Жамакаева «Махаббат вальсі».
При этом Нурсултан Назарбаев попросил ее спеть еще одну песню, на что Галицкая исполнила Юрия Визбора «Ты у меня одна».
Мария работает в жанрах русского романса, бардовской песни, рок и поп-музыки. Исполняет песни на русском, казахском и английском языках. Является продюсером и исполнителем акустического альбома, в котором представлены русские и казахские ретро песни в оригинальном прочтении, а также собственная композиция под названием «Меццо».
Напомним, директор Возвышенской средней школы в Северо-Казахстанской области Ирина Седова на этой же встрече вручила Президенту домбру. Встреча Нурсултана Назарбаева с представительницами женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 марта, проходит уже 7-ой раз.
На встрече присутствовали депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, ученый-микробиолог, водрузившая флаг РК в Антарктиде Алия Ерназарова, чемпионка Универсиады в Алматы по лыжным гонкам Анна Шевченко, директор сельской средней школы Ирина Седова, президент Клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова, поэтесса Толкын Кабылша, певица Мария Галицкая, генеральный менеджер управления людскими ресурсами ТОО «Тенгизшевройл» Шолпан Алтыбаева, главный врач районной больницы Карлыгаш Разиева, вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова, ведущая балерина театра «Астана-Балет» Милана Буканова, многодетная мать Оксана Мукашева, лауреат международных конкурсов по кобызу Акерке Тажибаева, председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Астана Назиля Раззак, солистка ГАТОБ имени Абая Оксана Давыденко, старший специалист Центра парашютной подготовки Вооруженных сил РК Римма Рамазанова, актриса Салтанат Бакаева и журналист Венера Мирланкызы.