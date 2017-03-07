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16:32 (мск), источник: УНИАН

Второй день слушаний по делу «Украина против России» в Гааге завершен: Москва отвергла обвинения Киева

В Международном суде ООН завершился второй день рассмотрения дела «Украина против России», в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

Источник: УНИАН

Сегодня свою позицию представляла российская сторона, которая, как и предполагалось, отвергла все обвинения со стороны Киева, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций (Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации — УНИАН). Мы не видим ни законодательных, ни фактических оснований для таких (временных мер) мер», — заявил руководитель делегации РФ Роман Колодкин.

Москва отвергла обвинения в финансировании терроризма на востоке Украины, а наличие вооружений в «ДНР» и «ЛНР» объяснила тем, что они захватили его с мест хранения оружия бывшей советской армии, которые были расположены в шахтах, а также за счет оружия украинской армии.

Другой представитель РФ Илья Рогачев назвал АТО «конфликтом, который развязала украинская власть, ее Вооруженные силы и нерегулярные батальоны против людей на востоке Украины, самоорганизованных в “ЛНР” и “ДНР”, которые искали защиты от тех, кто захватил власть во время переворота».

Еще один представитель РФ Сэмюэль Вордсворс (Samuel Wordsworth) заявил, что единственный, «кого можно охарактеризовать террористом в этой ситуации», это Украина.

Касаясь обвинений в дискриминации татар в Крыму, представитель российского МИД Григорий Лукянец заявил, что это Украина, а не Россия, десятилетиями дискриминировала татар на полуострове. «Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество и продвигать их культуру в Крыму, несмотря на сложную финансовую ситуацию. Такие усилия никогда не были осуществлены на этой территории», — заявил он.

Еще один представитель РФ Матиас Форто заявил, что после 2014 года количество школ, в которых ученики могут получить образование на своем языке, увеличилось, а не уменьшилось, как и количество средств массовой информации. «Ситуация в целом улучшилась», — утверждал он.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации в Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер. Ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представила аргументы в понедельник, 6 марта, и продолжит в среду, 8 марта. Российская Федерация представила свои аргументы сегодня и продолжит в четверг, 9 марта. Слушания начинаются каждый день в 10.00 (11.00 по киевскому времени).

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

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